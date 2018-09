Wo noch ein Zimmer finden während des Oktoberfests?

Nur 14 Prozent der Wiesnbesucher stammen aus dem Ausland und brauchen eine Unterkunft. Aber fast ein Drittel kommt bei Freunden und Bekannten unter. Dennoch buchen vor allem Amerikaner, Neuseeländer und Australier ihren Wiesnurlaub früh.

Teure, freie Last-Minute-Zimmer

Nicht alle Unterkünfte in und um München sind ausgebucht. Denn auch zur Wiesnzeit gibt es in Hotels Stornierungen. Auch die Zimmervermittlung AirBnB nutzen viele Touristen. Das Portal selbst spricht von 37.000 Gästen aus über 100 Ländern, die in den Privatzimmern von Münchnerinnen und Münchnern schlafen. Dafür zahlen sie rund 150 Euro pro Nacht im Durchschnitt. Ein Bett im Hotel ohne Frühstück gibt es trotz Wiesnzeit in einem Mittelklassehotel ab 135 Euro, so das Tourismusamt München. Die Stadt sei gut gebucht, aber nicht ausgebucht. 2017 gaben die Übernachtungsgäste während der 18 Tage Oktoberfest rund 450 Millionen Euro aus.