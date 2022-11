Wo Napoleon und Goethe in Augsburg übernachteten

Feine Speisen, edle Suiten und ein gutes Stück Lokalkolorit: Dafür ist das Augsburger Hotel Maximilian's bekannt, es gilt als schickste Adresse der Stadt. Seit 1722 gibt am früheren Weinmarkt eine Herberge der gehobenen Klasse - ein Haus, in dem bereits Mozart und Goethe abgestiegen und das immer noch häufig gewählt wird von Gästen aus aller Welt. Das zeigt sich, wenn Hoteldirektor Theo Gandenheimer durch das Gästebuch blättert: Herbert Grönemeyer und Nina Hagen haben sich dort verewigt, auch Michail Gorbatschow war in dem Hotel schon zu Gast.

"Man muss Menschen mögen"

Wer einen Namen hat und in Augsburg ist, der nächtigt hier. Damit das auch so bleibt, sorgt Direktor Theo Gandenheimer dafür, dass alles läuft: Eine gute Organisation und Liebe zum Detail sind aber nicht alles, erklärt er: "Man muss Menschen mögen, das ist das Allerwichtigste."

Dass sich Augsburg und die Welt gut vertragen, lässt sich in der Bar 3M erkennen, wo internationale Hotelgäste und das schwäbische Publikum zusammenkommen, auf einen Kaffee oder Cocktail. Dass es hinter berühmten Namen oft ganz menschliche Geschichten gibt, weiß Hoteldirektor Gandenheimer nur zu gut: "Etwa der Fußballspieler, der um 22 Uhr anruft und jetzt die Haare geschnitten haben wollte. Wir mussten auch mal für einen Gast für seinen Landrover Winterreifen besorgen", erzählt er und fügt hinzu: "Haben wir auch geschafft."

Von der Legende bis zum neuen Namen

Als der heutige Direktor die Leitung des Hotels übernommen hat, hieß es noch "Drei Mohren". Dieser Name geht zurück auf eine Legende: Drei abessinische Mönche sollen im 15. Jahrhundert in der damaligen Herberge Zuflucht gefunden haben. 2020 aber sah sich die Eigentümerfamilie nach Rassismusvorwürfen gezwungen, den Namen zu ändern. "Wir sind ein weltoffenes Haus, da muss man nach vorne schauen, inwieweit der Namen zukunftsträchtig ist", erklärt der Hoteldirektor.