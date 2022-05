Wo lebt der Hirschkäfer in Franken? Bürger sollen Funde melden

Hirschkäfer gehören zu den größten heimischen Käferarten, gelten in Bayern als gefährdet und sind gesetzlich geschützt. Wie das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) mitteilt, will sich die Behörde zusammen mit dem Biodiversitätszentrum Rhön (BioZ), der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) sowie dem Verein Hirschkäferfreunde Nature Two e.V. ein genaues Bild von der Verbreitung des Käfers in Franken machen.

Hirschkäfer gefunden? Fundort und Datum online eintragen

Dabei setzen die Einrichtungen auf die Unterstützung der Bevölkerung. Wer einen Hirschkäfer entdeckt, kann seinen Fund bis 31. August 2022 online melden, am besten mit Angabe von Fundort und Funddatum sowie mit einem Foto des Käfers.

Der Hirschkäfer benötigt als Brutstätte und Nahrungsquelle für seine Larven besonntes Totholz mit Bodenkontakt, das bereits stark zersetzt ist. Besonders beliebt sind morsche Baumstümpfe von Eichen und anderen Laubbäumen. Die erwachsenen Käfer ernähren sich dagegen von Baumsaft, der aus Baumwunden austritt, oder reifen Früchten, heißt es weiter.

Solche Voraussetzungen findet der Hirschkäfer vor allem in lichten Wäldern und an Waldrändern, aber auch im Siedlungsbereich. Nicht selten kommt er in Gärten, Streuobstwiesen, Parks, Alleen und anderen sonnigen Orten mit alten Baumbeständen vor, aber auch ein vergessener Brennholzstapel kann als Brutplatz dienen.

Flugzeit der Hirschkäfer dauert noch bis Ende Juli

Die höchsten Chancen, die nachtaktiven Tiere fliegen oder krabbeln zu sehen, bestehen an schwülwarmen Abenden während ihrer Flugzeit von Mitte Mai bis Ende Juli. Die Männchen lassen sich leicht anhand ihres namensgebenden, geweihartigen Oberkiefers identifizieren. Ihre Körpergröße schwankt zwischen dreieinhalb und neun Zentimetern.

Hirschkäferweibchen sind dagegen mit einer Länge von drei bis fünf Zentimetern deutlich kleiner und verfügen über einen wesentlich weniger ausgeprägten Oberkiefer. Kennzeichnend sind auch die schwarzbraune Grundfarbe sowie das rotbraune Schimmern der Flügeldecken.