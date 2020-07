14.07.2020, 10:18 Uhr

Wo leben die meisten Millionäre in Bayern?

Bayernweit leben die meisten Millionäre in Oberbayern. Nämlich mehr als in allen anderen bayerischen Bezirken zusammen. Laut neuer Zahlen des Statistikamts sind die wenigsten Spitzenverdiener in Oberfranken, der Oberpfalz und Niederbayern zu Hause.