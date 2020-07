Wo ist Papa jetzt? Trauerbegleiter für Kinder gesucht

Es kann ein Unfall sein, oder aber eine schwere Krankheit: wenn Vater, Mutter, Bruder oder Schwester sterben, stehen Kinder und Jugendliche unter Schock. Die Johanniter begleiten sie in ihrer Trauerarbeit und bieten Hilfe in den verschiedenen Trauerphasen.

Kinder trauern anders – von Schlafstörung bis Schuldgefühl

Kinder erleben den Verlust eines geliebten Menschen anders als Erwachsene. Oft entsteht der Eindruck, sie würden gar nicht trauern. Doch Kinder trauern anders, sagt Tobias Rilling vom Trauerzentrum Lacrima. Und bei jedem Kind äußert sich die Trauer auf andere Art und Weise. Bei trauernden Kindern liegen zum Beispiel Trauer- und Spielphasen oft ganz nah beieinander, berichtet Thomas Rilling. Manche leider unter Schlafstörungen oder haben Alpträume, andere werden schlecht in der Schule oder haben Trennungsängste, wieder andere leiden unter Schuldgefühlen.

Trauerbegleiter*innen gesucht

Im Trauerzentrum Lacrima der Johanniter Unfallhilfe in München stehen rund 50 Trauerbegleiter*innen trauernden Kindern und Jugendlichen zur Seite. Sie begleiten ehrenamtlich im Schnitt 80 Familien, in denen die Eltern oder nahe Verwandte gestorben sind. Dabei ist Kontinuität gefragt: drei bis vier Jahre lang kommen die Trauernden in der Regel ins Trauerzentrum.

Infoabend im Trauerzentrum Lacrima

Heute Abend (21. Juli 2020) um 19 Uhr stellen Diakon Tobias Rilling und sein Team in der Perlacher Straße 21 in München das Trauerzentrum Lacrima vor. Weitere Informationen zum Zentrum gibt es unter www.johanniter-lacrima.de. Für die Teilnahme am Informationsabend wird um verbindliche Anmeldung gebeten – telefonisch unter 089 1247344-11 oder per E-Mail an lacrima.muenchen@johanniter.de.

Weitere Angebote in Oberbayern

Auch in Rosenheim bietet die Johanniter Unfallhilfe Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche an. Dort gibt es eine Gruppe für Kinder von 6 bis 13 Jahren und eine Gruppe für Jugendliche ab 13 Jahren. Auch Schnupperkurse werden angeboten. Corona-bedingt empfiehlt es sich, die aktuellen Termine direkt bei den Johannitern abzufragen. In Landsberg am Lech gibt es die Kindertrauergruppe Momo. Sie hat Corona-bedingt pausiert, für den Herbst 2020 sind ab sofort wieder Anmeldungen möglich.

