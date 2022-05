Wo ist Maik? Jugendlicher kam nicht in der Schule an

Der 15-jährige Maik B. aus Nürnberg wird seit Dienstagmorgen (24.05.2022) vermisst. Laut Polizei verließ er gegen 7:00 Uhr die elterliche Wohnung in der Nähe der Jansenbrücke, um mit dem Schulbus zur Schule zu fahren. Nach bisherigen Ermittlungen ist Maik B. allerdings nicht in den Schulbus eingestiegen und befindet sich auch nicht in der Schule.

Maik B. ist möglicherweise orientierungslos und benötigt Hilfe

Da bei Maik B. aufgrund einer Erkrankung eine Orientierungsschwäche gegeben ist, kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass er orientierungslos im Nürnberger Stadtgebiet umherirrt. Möglicherweise benötigt er auch Hilfe.

Hinweise an den Polizeinotruf 110

Maik B. wird wie folgt beschrieben: 15 Jahre alt, etwa 1,50 Meter groß, schlanke Statur, längere blonde Haare. Er war mit einer hellblauen Jeans, einer dunkelblauen Joggingjacke, braunen Schuhen und einer grünen Minecraft-Basecap bekleidet. Er hatte einen Schulrucksack bei sich. Die Polizei bittet Personen, welche Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Vermissten geben können, sich mit dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen.