Wo ist die Zeit geblieben: Statistikamt sucht Studienteilnehmer

Mithilfe einer App soll ab Januar untersucht werden, wie die Deutschen ihre Zeit verbringen. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik mitteilt, werden dafür auch noch Haushalte gesucht, die daran teilnehmen.

Stunden aufschreiben für die Wissenschaft

Die einzelnen Mitglieder der Haushalte sollen dann in einem vorher festgelegten Zeitraum von drei Tagen dokumentieren, wie viel Zeit sie für bestimmte Tätigkeiten aufwenden. Also wie viele Stunden sie mit Arbeit oder in der Schule verbringen oder wie lange sie Fernsehen gucken oder das Handy nutzen. Außerdem sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fragen zum Haushalt, zur Person und zum persönlichen Zeitempfinden beantworten.

Regelmäßige Untersuchung

Die Zeitverwendungserhebung ist eine Untersuchung der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Die letzte Studie dieser Art gab es 2012/2013. Informationen über die App sowie über die Zeitverwendungserhebung gibt es unter anderem auf der Seite des Landesamtes für Statistik.