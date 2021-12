Neue Single: "Kellerkommando" im Corona-Modus

Die fränkische Band "Kellerkommando" rund um den Bamberger Bandleader David Saam hat während der coronabedingten Lockdowns immer wieder mit ausgefallenen Ideen gegen Pandemie- und Lockdownfrust gekämpft: Die fünf Musiker haben im vergangenen Jahr ein "Kerwalied" veröffentlicht – für alle, die keine Kerwa feiern durften. Sie sind kreuz und quer durch Franken gereist und haben spontane Konzerte gegeben. Immer dort, wo gerade keine Kerwa stattfinden durfte.

Traurig sein und trotzdem positiv bleiben

Jetzt sind sie mal wieder in der Zwangspause, denn Musik machen oder gar Konzerte geben wird zur organisatorischen Herausforderung. Vor jeder Probe testen sich alle auf Corona und fast alle Konzerte sind bis auf weiteres abgesagt. Sie vermissen die Auftritte und das Publikum und versuchen trotzdem positiv zu bleiben. "Ehrlich gesagt bin ich schon traurig an manchen Tagen, dass wir nix machen können und nicht spielen dürfen. Wir versuchen aus der Not eine Tugend zu machen und die Zeit, die wir jetzt haben, die versuchen wir gemeinsam zu nutzen", so Bandleader David Saam.

Kellerkommando veröffentlichen neue Single

Sie haben die Zeit genutzt, um Neues auszuprobieren und um ein neues Album vorzubereiten, das im April 2022 in Erlangen vorgestellt werden soll. Jetzt ist schon die erste Single zu hören. Mit dem leider topaktuellen Titel "Wo ist denn die Musigg?".

„Wo isn die Musigg weil mer gar rnix mehr hört. Die licht druntn am Boden, wird grad zamgekehrt. Wo ist denn die Musigg – wo issi blos no. Wo ist denn die Musigg?“ Refrain von "Wo is denn die Mussig?" von Kellerkommando

Auch bei diesem Titel mischen die Musiker traditionelle fränkische Volksmusik mit urbanen Beats, Rapmusik und anderen modernen Elementen. Eine Mischung, mit der sie sich eine bundesweite Fangemeinschaft und etliche Auszeichnungen erspielt haben. Und es gibt ein Video dazu – gedreht in einem Bamberger Fitness-Studio. Die Musiker "performen" in quietschbunten, 80er-Jahre Fitness-Klamotten.