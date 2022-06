Wo in Bayern Papayas, Erdnüsse und Wassermelonen gedeihen

Was hierzulande oft noch nach Zukunftsmusik klingt, ist mitten im Frankenwald längst Realität: Rund 220 verschiedene tropische Fruchtsorten und -gattungen wachsen im oberfränkischen Tropenhaus in Tettau.

Seit 2011 arbeitet Leiter Ralf Schmitt hier an neuen Möglichkeiten, das sonst importierte Obst regional anzubauen und zu verkaufen. Mit Erfolg: Jedes Jahr kann sein Team rund zwei Tonnen Tropenfrüchte ernten.

Zwar ist die Erntemenge im Vergleich zu den importierten Tropenfrüchten in Bayern gering – allein 500 Tonnen Papaya hat Bayern im letzten Jahr per Flugzeug importiert. Doch deren CO2-Fußabdruck ist riesig: Ein Kilo der importierten Frucht produziert acht Kilogramm CO2. Die Papayas im Tropenhaus Tettau hingegen produzierten nur etwa 0,5 Kilogramm, so Schmitt. Das liegt an einer einzigartigen Symbiose.

Tropenhaus Tettau: Wärme kommt umweltfreundlich

Das 3.500 Quadratmeter große Gewächshaus benötigt viel Wärme, um in Oberfranken klimatische Bedingungen ähnlich der Kanaren zu erzeugen. Die kommt aus einer Glasfabrik nebenan. Dort fällt 24 Stunden am Tag Abwärme an, die sonst einfach ungenutzt bleibt. Teure Heizenergie zu kaufen ist daher nicht notwendig.

Man benötige im Winter zwar viel Energie, um die Wärme ins Gewächshaus zu pumpen, dies sei aber die einzige CO2-Quelle im Produktionsablauf, so Tropenhaus-Leiter Schmitt.

Früchte in Bio-Qualität

Auch Pestizide kommen nicht zum Einsatz, weil es durch den Anbau im Topf kaum Beikräuter gebe, sagt Wissenschaftler Alexander Kunze von der Hochschule Weihenstephan, der im Tropenhaus erforscht, ob sich der Anbau lohnt.

Auch auf bayerischen Feldern wachsen mittlerweile exotische Früchte. Ursache ist der Klimawandel: Seit 1951 ist es in Bayern um knapp 2 Grad Celsius wärmer geworden, so der aktuelle bayerische Klimareport.

Erdnüsse auf bayerischen Feldern

Landwirt Dominik Spegel aus Birkhausen im Landkreis Donau-Ries etwa baut seit diesem Jahr auf rund 1.000 Quadratmetern Erdnüsse an, die sonst in Amerikas Südstaaten wachsen. Erste Ernteerfolge zeichnen sich jetzt schon ab.

Es komme nun darauf an, die Verarbeitung zu professionalisieren: In den Vereinigten Staaten etwa werden zur Ernte spezielle Maschinen eingesetzt, die es in Deutschland bisher nicht gibt. Die Spegels denken darüber nach, selbst in entsprechende Maschinen zu investieren - und die Nüsse auch selbst zu rösten. Denn nur so sind Erdnüsse gut lagerbar. Das mache die Arbeit mit ungewöhnlichen Kulturen in Bayern bisher noch sehr arbeitsintensiv, so Spegel.

Wassermelonen-Anbau bei Dachau: arbeitsintensiv

Die Erfahrung hat auch Landwirt Thomas Barth in Bergkirchen bei Dachau gemacht. Er baut Wassermelonen an. Schon seit fünf Jahren sind die Tropenfrüchte das zweite Standbein des Bullenmästers. Noch sei es in Bayern nicht warm genug, um die Melonen auf freiem Feld anzupflanzen – bei einem ersten Versuch seien die Früchte nicht rechtzeitig reif geworden, so Barth.

Stattdessen arbeitet der Landwirt mit begehbaren Folientunneln, die mehrjährig eingesetzt werden können. So falle weniger Müll an, doch der Tunnel müsse im Herbst jeweils ab- und im Frühjahr aufgebaut werden, sagt der Landwirt im Gespräch mit BR24. Derzeit verkauft Thomas Barth pro Jahr etwa 2.000 Melonen an umliegende Hofläden.

Tropenfrüchte bald nur noch regional?

Doch lohnt sich der Aufwand und kann Bayern in Zukunft womöglich auf klimaschädliche Obst-Importe verzichten? Alexander Kunze, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Bodenkunde und Pflanzenernährung an der Hochschule Weihenstephan, sagt: bei tropischen Früchten mit geringen Importmengen wäre es theoretisch möglich - aufgrund des Klimawandels und des wissenschaftlichen Fortschritts. Doch es komme auf die Kultur an, so der Wissenschaftler: "Bei Bananen oder Ananas, die rein von der Fläche leben, wäre das unter Glas gar nicht denkbar".

Und auch das symbiotische Abwärme-Konzept, das den Erfolg des Tropenfrucht-Anbaus im oberfränkischen Tettau sichert, ist andernorts schwer zu finden. Um das Konzept deutschlandweit einzuführen, bräuchte es an jedem Standort eine Produktionsstätte praktisch nebenan, die 24 Stunden am Tag Abwärme liefert, etwa Stahlwerke oder Automobilfabriken. Ist dies nicht der Fall, müsste die Wärme extra für die Obstproduktion geliefert werden. Und das bringt für die Umwelt dann keine Vorteile mehr.