Wo in Bayern die ÖPNV-Preise erhöht werden - und warum

In zahlreichen bayerischen Kommunen werden mit Beginn des neuen Jahres die Preise für Fahrten mit Bussen, Straßenbahnen und weiteren Verkehrsmitteln teils deutlich teurer.

Schwaben: Preiserhöhung beim AVV unter einem Prozent

So wird etwa der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) seine Preise erhöhen. Laut AVV beträgt sie 0,9 Prozent. Der Verbund bezeichnet die Tariferhöhung als "moderat". Für die Ermittlung der Tarifanpassung zum 1.1.2022 wurde laut AVV die Entwicklung der Hauptkostenfaktoren Material, Fahrzeuge und Treibstoffe im Berechnungszeitraum April 2020 bis März 2021 herangezogen.

Niedrigere Dieselpreise kompensierten teilweise steigende Kosten

Die moderate Anpassung der Tarife um 0,9 Prozent basiere auf dem in diesem Zeitraum gefallenen Dieselpreis. Er habe die Steigerungen der größten Haushaltsposten, den Personalkosten, teilweise kompensieren können, so der AVV. Die Tarifanpassung 2022 wird auf alle Ticketarten umgelegt, ausgenommen sind die klassischen Einzeltickets für Erwachsene und Kinder.

"Die jährliche Tarifanpassung ist ein Baustein, um die Leistung der Verkehrsunternehmen zu finanzieren. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf decken jedoch bei weitem nicht die realen Kosten", so Linda Kisabaka, Geschäftsführerin des AVV. Die Lücke schließen die Aufgabenträger jährlich mit Defizitausgleichen.

Allgäuer ÖPNV: Zum Teil neue Ticketpreise

Im Allgäuer ÖPNV gelten in zwei großen Tarifbereichen seit dem 1. Januar neue Ticketpreise. Das betrifft die Tarifverbünde "bodo" und "mona". Im Bereich des Verkehrsverbunds Mittelschwaben, der das Unterallgäu, Günzburg und die Stadt Memmingen abdeckt, und auch bei der Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal (rund um Kaufbeuren) bleiben die Preise gleich.

Um durchschnittlich knapp drei Prozent (2,8 Prozent) verteuerten sich manche Ticketpreise im Westallgäuer bodo-Verbund: Betroffen sind unter anderem die Einzelfahrscheine der Preisstufen 2 bis 8, eine Fahrt kostet hier zehn bis 25 Cent mehr. In der Preisklasse 1 blieb es beim alten Preis von 2,40 Euro pro Fahrt. Um bis zu 40 Cent verteuerten sich auch die Tageskarten. Etwas mehr kosten auch die Monats- und Netzkarten.

Um durchschnittlich gut drei Prozent (3,4 Prozent) wurden die Tickets im Busverkehr für Kempten und das nördliche Oberallgäu angehoben. Die mona-Gruppe (mona = Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu) argumentiert, dass die Verkehrsunternehmen derzeit mit erheblichen Kostensteigerungen konfrontiert seien, unter anderem sei es problematisch, ausreichend qualifiziertes Fahrpersonal zu finden. Auch das schlage sich auf die Fahrpreise nieder.

Oberbayern: Erhöhung beim MVV um 3,7 Prozent

Auch die Gesellschafter des Münchner Verkehrsverbunds (MVV) haben eine Fahrpreiserhöhung beschlossen. Seit dem 12. Dezember werden durchschnittlich 3,7 Prozent mehr verlangt. Die Anpassung der Fahrkartenpreise hält MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch für notwendig, weil es in allen Bereichen gestiegene Kosten gegeben habe.

MVV: 70 bis 80 Prozent weniger Fahrgäste als 2019

Im Vergleich zu 2019 sind es nur noch 70 bis 80 Prozent der Fahrgäste, die mit den Verkehrsmitteln S-Bahn, U-Bahn, Trambahnen und Bussen des MVV unterwegs sind. Etwa 20 Prozent der Stammkunden haben ihre Abos gekündigt. Gleichzeitig seien die Kosten gestiegen, sagt Rosenbusch: "Die Corona-Pandemie bescherte uns enorme Einnahmeausfälle. Dennoch haben die Verkehrsunternehmen das Angebot während der gesamten Zeit nahezu vollständig aufrechterhalten." Der Ausgleich der gestiegenen Kosten sei deshalb "notwendiger denn je", um das aktuelle Angebot zu erhalten und weiter ausbauen zu können.

MVV: Erhöhung sowohl bei Einzel- als auch Monatsfahrkarten

Die Preiserhöhung betrifft Einzelfahrkarten wie IsarCard-Abos, so der MVV. "So steigt etwa der Preis der IsarCard-Monat für die Zone M bzw. 2 Zonen von bisher 57,00 Euro um 2,10 Euro auf künftig 59,10 Euro." Laut MVV können bis zum 31. März 2022 die bis zum 11. Dezember 2021 geltenden Fahrkarten des Zonen- oder Kurzstreckentarifs (Einzel-, Tages- oder Streifenkarten) noch aufgebraucht werden.

Der Regionalverkehr Oberbayern, kurz RVO, hat zum 1.1.22 eine Tarifanpassung vorgenommen. Zum Jahreswechsel wurde das Tarifniveau um 3,9 Prozent angehoben.

Niederbayern: Busfahrpreise in einigen Landkreisen angehoben

In einigen niederbayerischen Landkreisen sind die Preise fürs Busfahren im neuen Jahr gestiegen. So erhöhte die Verkehrsgemeinschaft Landkreis Rottal-Inn (VGRI) die Fahrpreise um durchschnittlich 4,95 Prozent. Eine einfache Fahrt für Erwachsene für eine Zone kostet 2,20 Euro, im Vorjahr waren es 10 Cent weniger. Der Preis für eine Fünf-Zonen-Tageskarte ist von 7,20 Euro auf 7,50 Euro gestiegen. Die VGRI begründet die Tariferhöhung unter anderem mit gestiegenen Personal- und Energiekosten. Auch im Landkreis Dingolfing-Landau wird Busfahren 2022 teurer. In dem Landkreis gilt der Streckentarif des Regionalbus Ostbayern (RBO). Dieser wurde zum neuen Jahr um durchschnittlich 3,3 Prozent erhöht.

Oberpfalz: Einige Bus-Tickets sind teurer geworden

Im Regensburger Verkehrsverbund (RVV) und bei der Tarifgemeinschaft Oberpfalz Nord (TON) ist das Busfahren im neuen Jahr um durchschnittlich 2,5 Prozent teurer geworden. Im RVV ist der Preis für ein Einzelticket für eine Preisstufe beispielsweise um 10 Cent auf jetzt 2,70 Euro angestiegen, das 10er-Streifenticket für mehrere Fahrten kostet seit 1. Januar 50 Cent mehr.

Dagegen werden Tagestickets nicht teurer. Auch bei den Jahreskarten für Schüler und Azubis gibt es keine Preiserhöhungen. Begründet hat der RVV die Preiserhöhungen mit den gestiegenen Energie- und Personalkosten. Der RVV organisiert den Öffentlichen Personennahverkehr in der südlichen und mittleren Oberpfalz und in Teilen Niederbayerns. Auch im Tarifgebiet Nordoberpfalz werden die Preiserhöhungen mit allgemeinen Kostensteigerungen begründet. Das TON-Gebiet erstreckt sich über die Landkreise Tirschenreuth, Amberg-Sulzbach und Neustadt/Waldnaab, sowie die Städte Weiden und Amberg.

Oberfranken: Hochfrankentarif um etwa drei Prozent gestiegen

Die verschiedenen Busanbieter der Landkreise Hof und Wunsiedel und der Stadt Hof haben einen gemeinsamen Hochfrankentarif (HOT). Dieser Tarif ist "aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen" zum 1. Januar 2022 um etwa drei Prozent gestiegen.

Im Raum Coburg gab es bei dem Stadtbusbetreiber zuletzt 2019 eine Preiserhöhung.

Mittelfranken: Stabile Preise im Stadtgebiet Nürnberg

Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Stadtgebiet Nürnberg gibt es zum Jahreswechsel keine Preiserhöhung. Die Fahrpreise in der Tarifstufe A bleiben wie in den vergangenen beiden Jahren unverändert, teilt die Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mit. Die gleichbleibenden Preise wurden demnach in einem Beschluss des Stadtrats im Juni 2020 festgeschrieben. Die Stadt leiste dafür Ausgleichszahlungen.

Für das restliche Gebiet des Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) trifft dies nicht zu: Dort gab es eine Tariferhöhung von durchschnittlich 5,5 Prozent. Von dieser Erhöhung ist auch das Fürther Kommunalunternehmen Infra betroffen. Wie alle anderen Städte und Landkreise im VGN haben sie sich nicht in der Lage gesehen, die Mehrkosten so aufzufangen, wie es die Stadt Nürnberg tut, sagte Geschäftsführer Marcus Steurer dem BR. Kosten wie Tarifsteigerungen im Personalbereich oder die Umstellung auf modernere Antriebe wie zum Beispiel Elektro-Busse könnten nicht komplett aufgefangen werden, so Steurer weiter.

Unterfranken: Preiserhöhung von 1,5 Prozent beim VSW

Die Verkehrsgemeinschaft Schweinfurt (VSW) hat zum 1. Januar 2022 die Tarife angepasst. Es kommt für alle Fahrscheinarten durchschnittlich zu einer Preiserhöhung von 1,5 Prozent, so die VSW in einer Pressemitteilung. Ausgenommen seien nur Schülerzeitkarten. Grund für die Preiserhöhung sei die allgemeine Kostenentwicklung. So können laut dem VSW steigende Personal- und Treibstoffkosten nicht mehr durch innerbetriebliche Kosteneinsparungen ausgeglichen werden. Außerdem habe das Verkehrsunternehmen zusätzliche Kosten durch Fachkräftemangel.

Zum Jahreswechsel hat auch die Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain (VAB) die Preise erhöht. Wie die VAB auf BR-Anfrage mitteilte, steigt der Tarif durchschnittlich um 2,5 Prozent. Notwendig sei die Anpassung, weil die allgemeinen Kosten im Bereich Energie und Personal stiegen. Auch bei den Angeboten für Schüler und Auszubildende erhöhen sich die Preise: bei der "Monatskarte Netzkarte Azubi“ zum Beispiel von 79 Euro auf 81 Euro. Die "AboPlus-Netzkarte" wird von 84 Euro auf 86,10 Euro erhöht. Das "TicketEasy" kostet jetzt 69,70 Euro monatlich. Die Preise der Wochen- und Monatskarten der Preisstufe 7 und der AboAktiv-Fahrscheine, jeweils gültig im Gesamtnetz, bleiben unverändert, so das Unternehmen.

Im Raum Würzburg dagegen gibt es keine Veränderungen. Die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) teilte auf BR-Anfrage mit, dass keine Fahrpreisanpassung zum 01.01.2022 stattgefunden hat.