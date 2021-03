Wo in Bayern der Präsenzunterricht wieder startet

Am Gymnasium in Bruckmühl im Landkreis Rosenheim können Schülerinnen und Schüler ab Montag wieder zurück in die Klassen. Allerdings im Wechselbetrieb, das bedeutet: Geteilte Klassen und Maskenpflicht. "Die Lehrer wissen Bescheid, dass sie sehr auf Abstand achten sollen", so der Schuldirektor Walter Baier. Baier, der auch stellvertretender Landesvorsitzender der Vereinigung der Direktorinnen und Direktoren der Bayerischen Gymnasien ist, habe nur wenige Stunden Zeit gehabt, den neuen Hygieneplan des Kultusministeriums zu studieren: "Das ist wieder so knapp, wie es immer knapp ist. Ich weiß, dass man das ändern will, aber es geht wohl nicht."

Wer darf ab Montag in die Schule gehen?

Welche Schulklassen Präsenz-, Wechsel- oder Distanzunterricht erhalten, hängt vom jeweiligen 7-Tage-Indzidenzwert ab. Liegt die Inzidenz über 100, findet Distanzunterricht statt.

Bei einem Wert unter 100 kann in Präsenz unterrichtet werden, allerdings nur mit einem Mindestabstand von eineinhalb Metern. Ist dieser nicht gewährleistet, findet Wechselunterricht statt. Bei einer Inzidenz von unter 50 dürfen Grundschülerinnen und Grundschüler sogar ohne Mindestabstand in den Präsenzunterricht zurückkehren.

Auch Sportunterricht findet ab morgen wieder statt: In der Halle ist er auf zwei Schulstunden begrenzt. "Der Sport hat sehr vielen jungen Menschen gefehlt, denn er ist nicht nur gesund, er verbindet und macht vor allem Freude, ganz besonders auch im Schulalltag", so Kultusminister Michael Piazolo.

Das sind die Hygieneregeln

Regelmäßiges Händewaschen, eineinhalb Meter Abstand, Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände, regelmäßiges Lüften - diese Regeln gelten weiterhin. Neu ist, dass Lehrerinnen und Lehrer OP-Masken tragen müssen. Singen ist nur mit Maske und einem erhöhten Mindestabstand von zweieinhalb Metern erlaubt. Mehrtägige Schulfahrten sind vorerst bis zum 6. Juni nicht möglich.

Neu ist, dass man künftig auch mit Erkältungssymptomen wieder in die Schule kommen darf. Schülerinnen und Schüler müssen hierfür einen negativen PCR-Test vorlegen, ein Selbsttest reicht nicht aus. "Haben sie den Test nicht, müssen wir die Kinder sofort nach Hause schicken", erklärt der Rektor des Gymnasiums in Bruckmühl, Walter Baier.

Teststrategie macht Schulleiter Sorgen

Überhaupt sollen Bayerns Schülerinnen und Schüler künftig regelmäßig getestet werden. Hierfür will die Staatsregierung 100 Millionen Schnelltests besorgen. Umsetzen könne man dieses Konzept in Bruckmühl aber noch nicht, sagt Schulleiter Baier: "Hier sind noch keine Tests angekommen." Auch wer die Tests durchführen soll, sei unklar. "Ich nehme an, man denkt an die Lehrer, aber wir haben noch keine Mitteilung, wie das überhaupt geht."

Walter Baier sieht sich darüber hinaus als Vermittler zwischen Eltern, die Selbsttests zur Bedingung machen und jenen Eltern, die wegen vermeintlicher Körperverletzung und Nötigung mit Anwälten drohen. "Diese konträren Stimmen schlagen bei uns vor Ort auf und es ist sehr viel Energie, die man da verbraucht."

Bei jedem Test müsse die Schule laut Walter Baier ein aktuelles Schreiben der Erziehungsberechtigten vorliegen haben: "Damit wir das Kind testen dürfen, das müssen wir bei jedem Test einfordern."

Gute Luft ist mitunter eine Kostenfrage

Auch hinsichtlich der mobilen Luftreinigungsgeräte für die bayerischen Klassenzimmer gibt es Unmut. Zwar fördert das bayerische Kultusministerium diese mit 50 Millionen Euro. Der Bayerische Elternverband möchte allerdings, dass der Freistaat die Kosten für die Filteranlagen zu einhundert Prozent übernimmt.

"Es kann nicht sein, dass es vom Standort abhängt, wie oft Präsenzunterricht stattfindet und somit die Bildung davon abhängt", so die stellvertretende Landesvorsitzende Henrike Paede. Denn Luftfilteranlage werden nur zu 50 Prozent und mit maximal 1.750 Euro gefördert.

Klamme Gemeinden können sich Anlagen nicht leisten

Weil gute Filter allerdings teuer seien, könnten sich viele Sachaufwandsträger - also die Landkreise, Städte und Kommunen - die Restinvestition nicht leisten, kritisiert der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags Bernd Buckenhofer.

"Viele Gemeinden sind in einer finanziell schwierigen Lage und können die Geräte nicht beschaffen", so Buckenhofer. Die Förderung bezeichnet er als "Windhundverfahren", weil es keine Abhilfe für Folgekosten gebe. "Man müsste hier völlig ungesichert in Vorleistung gehen."