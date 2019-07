Wo findet die Landesausstellung "Typisch Franken" statt?

2022 soll erstmals eine bayerische Landesausstellung das typisch Fränkische in den Blick nehmen. Bislang steht allerdings noch nicht fest, wo. Die Zeit wird langsam knapp, findet der oberfränkische Bezirksheimatpfleger Günter Dippold. "Das ist für so ein Großunternehmen wahrlich nicht viel Vorlauf“, sagte er im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Ex-Ministerpräsident Seehofer gab den Auftrag

Nach einer Vorauswahl mit dem für Landesausstellungen zuständigen "Haus der bayerischen Geschichte“ seien noch drei Bewerber-Orte in Ober- und Mittelfranken in der engeren Wahl. Dippold hat auch schon einen Favoriten, den er aber nicht nennen will. So wartet der oberfränkische Bezirksheimatpfleger nach eigenen Angaben nun "täglich" auf einen Anruf von Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU), um gemeinsam den Austragungsort festzulegen. Nach einer flammenden Rede Dippolds beim "Tag der Franken“ 2016 in Hof hatte Ex-Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) den oberfränkischen Bezirksheimatpfleger mit dem Konzept der speziellen Franken-Ausstellung beauftragt und wörtlich erklärt: "Er kann sich den Ort auswählen.", erzählt der Bezirksheimatpfleger.

Bislang keine Entscheidung

Und daran hält sich Dippold: „Nachdem ich davon ausgehe, dass das Wort eines bayerischen Ministerpräsidenten gilt – auch über seine Amtszeit hinaus - nehme ich an, dass mich in kürzester Zeit wohl das zuständige Wissenschaftsministerium kontaktiert“, so Dippold. Doch offenbar haben es das Wissenschaftsministerium und das für Landesausstellungen zuständige "Haus der Bayerischen Geschichte" nicht so ganz eilig. Wann die Entscheidung falle, könne momentan noch nicht gesagt werden, so die Pressestellen auf BR-Anfrage.

Nur wenig Bewerbungen

Auch wieviele Städte und Gemeinden sich insgesamt für die Landesausstellung beworben haben, die seit 2017 den Arbeitstitel „Typisch Franken“ trägt, wollen die Behörden nicht sagen. Dippold erklärt nur, es seien "erstaunlich wenig“ aus Mittel- und Oberfranken gekommen, aus Unterfranken sei gar keine Bewerbung dabei. Die Kommunen müssen unter anderem ein passendes Gebäude mit rund 1.200 Quadratmeter Ausstellungsfläche vorweisen können. In der Franken-Ausstellung sollen 2022 fränkische Klischees dargestellt und auch aufgebrochen werden.

Fränkische Standorte nicht gut vertreten

Besonders oft wurden die Landesausstellungen bislang nicht in den fränkischen Regierungsbezirken ausgerichtet. Viele Franken hatten sich beispielsweise geärgert, dass die Landesausstellung über Bier in Niederbayern stattgefunden hat - und nicht in Oberfranken, mit der weltweit größten Brauereidichte. Seit Ende der 70er Jahre gab es 43 Landesausstellungen. Während 15 davon in Oberbayern gezeigt wurden, waren es in den drei fränkischen Regierungsbezirken zusammen 16 (in Mittel- und Unterfranken jeweils 5, in Oberfranken 6).