Wo die Welt endete: Wandern auf dem ehemaligen Todesstreifen

Bernd Kastner lebt seit 35 Jahren in Bad Rodach im Landkreis Coburg. Der Rentner liebt die Natur. Wandern ist seine Leidenschaft. Auch andere Menschen will er dafür begeistern und so bietet er als Heimatbotschafter Touren im "Rodacher Zipfel" an. Er möchte Einheimischen und Besuchern "das Naturidyll näher bringen".

Grenzwanderung zum ehemaligen Todesstreifen

Treffpunkt ist das "Welcome Center" am Wohnmobilstellplatz in Bad Rodach. Erwachsene zahlen pro Person 12 Euro, festes Schuhwerk ist erforderlich. Die Wanderung führt in die Stadt Bad Rodach und im weiteren Verlauf auf Feldwegen an die Grenze zur ehemaligen DDR. "Die Wegstrecke beläuft sich auf 10,7 Kilometer. Demzufolge ist mit einer reinen Gehzeit von etwa zweieinhalb Stunden zu rechnen", erklärt Bernd Kastner zu Beginn der Tour. Rund 15 Teilnehmer haben sich angemeldet. Sie wollen vor allem die Natur genießen und dabei auch etwas über die frühere Grenze erfahren.

Heimatbotschafter werden zu Friedensbotschaftern

Bernd Kastner und die Wandergruppe sind inzwischen am ehemaligen Todesstreifen angekommen. Die meisten haben gar nicht bemerkt, dass sie die frühere Grenze passiert haben. Heute ist der Landschaft nicht mehr anzusehen, dass hier Menschen aus der ehemaligen DDR versucht haben zu fliehen und sich damit in Lebensgefahr gebracht haben.

Bernd Kastner zeigt, wo sich die früheren Selbstschussanlagen befunden haben. Die Gruppe wird still. Viele, die heute mit wandern, bewegt die deutsche-deutsche Geschichte. Einige der Wanderer haben die Grenze noch als Kinder und junge Erwachsene erlebt. Sie wuchsen im Westen auf. Viele erinnern sich daran, dass damals genau hier Schluss war. Dort endete die Welt, erzählt ein Teilnehmer.

Frieden in Europa, Freiheit und Toleranz

Auf der Tour entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze kreisen die Gedanken vieler Teilnehmer um die aktuelle Situation in der Ukraine. Ein Wanderer sagt, dass er noch von seinem Vater erzählt bekommen hat, wie grausam der Zweite Weltkrieg gewesen sei und dass er hoffe, so etwas nie miterleben zu müssen. Der Wanderer betont, wie froh er über seine eigene Freiheit, auch seine Meinungsfreiheit ist. Was gerade in der Ukraine geschieht, mache ihn sehr traurig. Heimatbotschafter Bernd Kastner erlebt solche Reaktionen im Moment häufig. Auch er wünscht sich Frieden in Europa.