Wo die Glasfläschchen für den Corona-Impfstoff herkommen

Über ein Dutzend Kameras überprüfen jedes einzelne Fläschchen genauestens auf Abmessungen und Optik. 65.000 von ihnen verlassen täglich das Werk, die Angestellten arbeiten im Drei-Schicht-Betrieb. Im Werk von Nipro in Münnerstadt in der Rhön explodiert in diesen Tagen die Auftragslage. Die Firma stellt Glasfläschchen her, in denen Impfstoffe abgefüllt werden können. Für einen möglichen Corona-Impfstoff haben Pharmahersteller bereits zwei Milliarden davon bei Nipro bestellt.

18 Impfdosen passen in ein Glasfläschchen

Nipro ist weltweit tätig: neben dem Werk in Münnerstadt auch in Japan, Frankreich oder den USA. Aus 1,5 Meter langen Glasröhren formt Nipro kleine Fläschchen, jeweils 5,5 Zentimeter hoch. Im Durchmesser sind sie etwas breiter als eine Zwei-Euro-Münze. In jedes dieser Fläschchen passen 18 Impfdosen.

Auftragseingang könnte bei Nipro weiter steigen

Das Werk in Münnerstadt ist aktuell bereits gut ausgelastet. Dabei ist ein Covid-19-Impfstoff bislang noch nicht mal entwickelt. Geschäftsführer Markus Maßmann sieht Nipro jedoch gut gerüstet: "Sollte der Bedarf wachsen, haben wir auf jeden Fall noch Kapazitäten." Das Unternehmen habe zuletzt erst neue Maschinen installiert. Die Aufträge könnten noch aufgestockt werden.

Glas ist entscheidender Rohstoff in Münnerstadt

In Europa stellen laut Marketingleiterin Annick Somers noch drei weitere Firmen Fläschchen für den Corona-Impfstoff her. Dabei gebe es allerdings einen limitierenden Faktor: das Glas. "Es gibt nur wenige Mitbewerber, die selbst Glas herstellen. Und gerade jetzt braucht jeder Glas, um den riesigen Bedarf an Fläschchen für den Impfstoff decken zu können."

Deshalb sei es wichtig, dass der Rohstoff immer verfügbar ist. "Und das ist unser großer Vorteil: Wir produzieren das Glas selbst", sagt Somers. Zuletzt habe Nipro knapp 60 Millionen US-Dollar in die Erweiterung der Glas-Herstellung in Frankreich und in den USA investiert.

Pharmaunternehmen füllen mögliche Impfstoffe ab

Dass bereits jetzt so viele Impffläschchen die Fabrik in Münnerstadt verlassen, hängt vor allem damit zusammen, dass Pharma-Unternehmen auf Vorrat bestellen. Sie lagern die Ware ein oder füllen zum Teil auch schon ab. "Zum einen für klinische Tests, zum anderen für die zukünftige Versorgung der Patienten", sagt Annick Somers. Für die Unternehmen sei das mit einem großen Risiko verbunden. "Das nehmen sie aber auf sich, damit sie, sobald der Impfstoff freigegeben wird, den Markt und damit die Patienten versorgen können", so Somers.

Der Nipro-Konzern hat sich auf die Produktion medizinischer Geräte spezialisiert. Das Werk in Münnerstadt gehört zum Geschäftsfeld "Pharmaceutical Packaging", ist also Packmittelhersteller für die pharmazeutische Industrie. Hier produzieren knapp 500 Mitarbeiter Glasfläschchen und Spritzen.