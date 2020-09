Wo die Corona-Grenzwerte in Bayern derzeit überschritten werden

Dramatischstes Infektionsgeschehen in Kaufbeuren

Aufgrund eines lokalen Coronavirus-Ausbruchs in einem Alten- und Pflegeheim hat Kaufbeuren die Obergrenze am deutlichsten überschritten. Allerdings lässt sich der sogenannte Hotspot von Kaufbeuren ganz klar auf das Alten- und Pflegeheim eingrenzen, wo in den vergangenen Tagen 30 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.

Für diese Menschen und ihre Kontaktpersonen, die man laut Oberbürgermeister Bosse auch leicht ausfindig machen konnte, gilt eine Quarantäne. Zudem werden Bewohner und Mitarbeiter dort engmaschig getestet. Damit kann man den Ausbruch oder die Infektion laut dem Oberbürgermeister gut und sicher eingrenzen. Folglich hätte es in seinen Augen keinen Sinn, etwa Schulen oder Kindergärten zu schließen. Entsprechend bleibt in Kaufbeuren, was die allgemeinen Corona-Maßnahmen angeht, alles erstmal beim Alten.

Würzburg verschärft Kontaktbeschränkungen

Anders als in Kaufbeuren werden in Würzburg nach Angaben der Stadt die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum verschärft. Seit Montag dürfen maximal fünf Personen als Gruppe unterwegs sein. Bislang lag die Obergrenze bei maximal zehn Personen. Ausgenommen von der Regelung sind aber Personen, die zum eigenen Hausstand gehören sowie Lebenspartner oder Familienangehörige, die einem anderen Hausstand angehören. Diese Beschränkung gelte auch bei Besuchen von Gastronomiebetrieben im Bereich der Stadt Würzburg. Auch ein Feierverbot auf öffentlichen Plätzen wurde erlassen.

Weiterhin muss das Würzburger Röntgen-Gymnasium zunächst bis Mittwoch geschlossen bleiben. Eine Lehrkraft und ein Schüler wurden positiv auf das Coronavirus getestet, zudem gibt es an der Schule mehrere Verdachtsfälle. Sämtliche Schüler und Mitarbeiter des Gymnasiums werden nun auf Corona getestet.

Warten auf Testergebnisse in Garmisch-Partenkirchen

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wird gespannt auf die Corona-Testergebnisse vom Wochenende gewartet. Laut LGL ist die Sieben-Tage Inzidenz auf 55,39 gestiegen. Dort soll sich eine junge Frau offenbar nicht an die Quarantäne-Regeln gehalten und sich stattdessen im Nachtleben vergnügt haben - nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen diese mutmaßliche "Superspreaderin". Es geht um den Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung. Übers Wochenende haben sich dort etwa 700 Menschen auf das Virus testen lassen. Somit könnte die Zahl der Corona-Infizierten heute noch weiter ansteigen, da die ersten Testergebnisse vom Wochenende erwartet werden.