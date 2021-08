Bahnstreik beeinträchtigt Zugverkehr in Bayern

Nach einer Urabstimmung der Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL stehen bei der Deutschen Bahn die Zeichen auf Streik. 95 Prozent der teilnehmenden Mitglieder hatten im aktuellen Tarifstreit für die Arbeitsniederlegungen votiert. Bahnreisende müssen also noch in der Ferienzeit mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

Am Dienstagabend ging es los. Den Anfang machte ab 19 Uhr der Güterverkehr, seit Mittwochmorgen 2 Uhr folgen Streiks im gesamten Personenverkehr und auch der Infrastruktur folgen. Der Streik ende am 13. August um 2 Uhr, so GDL-Chef Claus Weselsky.

Obwohl die Bahn Ersatzfahrpläne aufstellt und bereits ankündigte, den Fahrgästen maximale Kulanz zu gewähren, soll am Mittwoch und Donnerstag nur jeder vierte Fernzug fahren. Beim Regionalverkehr werde das ebenfalls sehr eingeschränkte Angebot regional sehr stark schwanken, teilte die Deutsche Bahn mit.

Welche Auswirkungen hat der Bahnstreik auf die einzelnen Regionen in Bayern? Ein Überblick:

Mittelfranken: Raum Nürnberg wahrscheinlich stark betroffen

Nach den Worten des stellvertretenden Bundesvorsitzenden von Pro Bahn, Lukas Iffländer, wollen vor allem die Lokführer bei DB Regio streiken. Im Raum Nürnberg sei die S-Bahn mit fast alle Linien betroffen, sagte Iffländer, der bei Pro Bahn für Nordbayern zuständig ist. "Das wird in dem Bereich ziemlich stark einschlagen."

Der Fernverkehr werde dagegen regulär fahren. Aber gerade der S-Bahn-Verkehr sei das Rückgrat in der Region, so Iffländer im Gespräch mit BR24. Nürnberg werde es auch deshalb besonders treffen, weil im Regionalverkehr nach Stuttgart keine privaten Bahnbetreiber fahren würden.

Er rät Pendlern und Fahrgästen, in den kommenden Tagen lieber die Möglichkeiten des Homeoffice zu nutzen. "Wer zuhause bleiben kann, sollte zuhause bleiben."

Oberfranken: Fahrgäste können teils auf Konkurrenz ausweichen

Laut dem Fahrgastverband Pro Bahn Nordbayern werden im Regionalverkehr die Strecken zwischen Bamberg, Bayreuth, Coburg und Nürnberg betroffen sein. Allerdings könnten Fahrgäste in manchen Gebieten um Hof und Bayreuth auf die Regionalbahnen des DB-Konkurrenten Agilis ausweichen. "Die brauchen vielleicht ein bisschen länger, aber die fahren auch beim Streik der Deutschen Bahn", so der Rat Iffländers.

Im Fernverkehr sei die ICE-Strecke zwischen Berlin, Bamberg und Nürnberg betroffen. Hier könne man von einem Zweistundentakt ausgehen, heißt es weiter.

Unterfranken: Massive Ausfälle in der Früh

Der Bahnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat die erwartet großen Auswirkungen auf den Regional- und Fernverkehr am Bahnhof Würzburg. Im Frühverkehr von 6 bis 8 Uhr fallen von rund 25 Zugverbindungen 14 Verbindungen aus, weitere verzögern sich. Betroffen ist sowohl der Nah- wie auch der Fernverkehr. Betroffen sind zahlreiche Zugverbindungen vom Würzburger Hauptbahnhof aus, unter anderem in Richtung Fulda, Frankfurt, Nürnberg und Stuttgart. Teilweise gibt es auf dem Streckenabschnitt zwischen Würzburg und Frankfurt Ersatzfahrten

Zugverbindungen über Fulda nach Frankfurt sind in Unterfranken sowohl für Berufspendler als auch für Reisende von großer Bedeutung. Rudolf Schultheis von der GDL-Ortsgruppe im hessischen Fulda geht davon aus, dass alle Zugverbindungen vom Streik betroffen sein werden. Er empfiehlt den Fahrgästen, vor Antritt ihrer Zugfahrt rechtzeitig die DB App zu konsultieren.

Iffländer vom Fahrgastverband Pro Bahn befürchtet große Auswirkungen auf den Zugverkehr in der Region Würzburg, weil der komplette Nahverkehr bestreikt werde. Im Fernverkehr sind bereits zahlreiche Zugverbindungen vom Würzburger Hauptbahnhof in Richtung Fulda, Frankfurt, Schweinfurt, Nürnberg oder Stuttgart für den morgigen Mittwoch gestrichen. Für einige gibt es Ersatzangebote.

Niederbayern und Oberpfalz: Keine ICEs zwischen Regensburg und Passau

In Niederbayern und der Oberpfalz ist die Verbindung Regensburg - Passau betroffen. Hier hat die Bahn bis zum Abend praktisch alle ICE-Verbindungen in beiden Richtungen gestrichen. Zu Behinderungen kommt es auf dieser Strecke voraussichtlich auch im Regionalverkehr, obwohl die Strecke teilweise von dem privaten Bahnunternehmen Agilis bedient wird.

Ausgefallen sind am Morgen auch mehrere Verbindungen im Regionalverkehr von Regensburg nach Nürnberg, weil ab Neumarkt die Nürnberger S-Bahn bestreikt wird. Auch die Bahnstrecke Regensburg - Landshut - München wird bestreikt. Laut Angaben der Bahn werden im Laufe des Vormittags mehrere Züge ausfallen. Lediglich die Alex-Züge der privaten Länderbahn verkehren nach Fahrplan. Auf der Strecke Plattling - München fällt nach den Angaben der Bahn heute Vormittag etwa jede zweite Verbindung aus.

Wie der Fahrgastverband Pro Bahn am Dienstagnachmittag auf BR-Anfrage mitteilte, sei bei allen Zügen der Deutschen Bahn mit Einschränkungen zu rechnen, darunter auch beim Regionalexpress und der Südostbayernbahn. Betroffen sind demnach die Pendler-Strecken Nürnberg-Regensburg-Landshut-München und Passau-Landshut-München. Auch beim Flughafenexpress zwischen Regensburg und München müssen Fahrgäste mit Einschränkungen rechnen.

Bahnkunden in Ostbayern können zum Teil auf Konkurrenten der Deutschen Bahn ausweichen: Im Raum um Cham gibt es zum Beispiel die Oberpfalzbahn, von Plattling aus fährt die Waldbahn in die niederbayerischen Gebiete des Bayerischen Waldes. Die Regionalbahnen von Agilis bedienen die Strecke Neumarkt i.d. Opf -Regensburg – Plattling. Diese Privatbahnen fahren auch, wenn bei der Deutschen Bahn gestreikt wird, allerdings sollten Bahnreisende mit Unregelmäßigkeiten im Fahrplan rechnen.

Bei der Länderbahn bleiben laut einem Sprecher die Verkehre von den angekündigten Streiks der Lokführergewerkschaft GDL nach bisherigen Erkenntnissen weitestgehend unberührt.

Oberbayern: S-Bahnen in München stark betroffen

Auch in der Landeshauptstadt erwartet Iffländer, deutliche Auswirkungen auf den S-Bahn-Verkehr. Er rechnet mit einer massiven Ausdünnung, verkürzten Strecken und längeren Taktzeiten, wodurch die einzelnen Züge entsprechend voller sein könnten. In München sehe der S-Bahn-Fahrplan einen Stundentakt auf allen Linien vor, kündigte eine MVV-Sprecherin am späten Nachmittag an.

Im Regionalverkehr seien hingegen auf vielen Strecken Privatbahnen unterwegs, die von der GDL nicht bestreikt werden und "halbwegs normal fahren" dürften, so Iffländer. Bayern habe im Vergleich mit anderen Bundesländern immerhin den Vorteil, dass die Deutsche Bahn hier noch viele Beamte im Einsatz habe, die nicht streikten.

Im Fernverkehr wolle die DB lange Züge einsetzen. Zwischen Nürnberg und München könnten die ICE möglicherweise im Zweistundentakt fahren.

Nach Auskunft der Bayerischen Regiobahn sind deren Züge nicht von den Streiks betroffen.

Schwaben: Womöglich auch Flixtrain und Bayerische Regiobahn betroffen

Besonders betroffen vom Lokführerstreik ist der Regionalverkehr, in Schwaben betrifft dies vor allem die viel genutzte Pendel-Strecke zwischen Augsburg und München. Hier fährt normalerweise halbstündlich ein Regionalzug. Der Streik trifft deshalb besonders Pendlerinnen und Pendler am Mittwochmorgen auf dem Weg zur Arbeit.

Daneben sind auch touristische Reisen betroffen: Besucherinnen und Besucher des Allgäus etwa müssen sich am Augsburger Hauptbahnhof auf fehlende Anschlussverbindungen einstellen. Für die Fahrgäste führt der Streik zu massiven Problemen, kritisiert die Bezirksgruppe Schwaben des Fahrgastverbands Pro Bahn. Pro Bahn-Sprecher Jörg Lange kritisiert im Gespräch mit dem BR, dass der Streik so kurzfristig angesetzt wurde.

Der schwäbische Pro Bahn-Sprecher Jörg Lange hält auch Auswirkungen auf Züge von Anbietern, die nicht bestreikt werden, wie Flixtrain oder die Bayerische Regiobahn (BRB), für möglich. "Die BRB fährt natürlich, solange nicht irgendwo ein Regiozug oder ein Güterzug so abgestellt wurde, dass er den Fahrbetrieb blockiert."

Kritik am Zeitpunkt der Streiks

GDL-Chef Claus Weselsky gab dem Management der Deutschen Bahn die Schuld für die Eskalation mitten in der Ferienzeit. "Wer den Arbeitnehmern in die Taschen greifen will und sich selbst schamlos bedient, hat eine Antwort verdient, wie wir sie geben werden", sagte Weselsky. Die Gewerkschaft sei sich ihrer Verantwortung bewusst. Jedoch: Es gebe "keinen günstigen Zeitpunkt" für einen Streik, "nicht mal nachts". Die GDL fordert unter anderem Lohnerhöhungen wie im öffentlichen Dienst von rund 3,2 Prozent sowie eine deutliche Corona-Prämie im laufenden Jahr.

Der Bahn-Personalvorstand Martin Seiler hält die von der Lokführergewerkschaft ausgerufenen Streiks hingegen für unverhältnismäßig. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk erklärte Seiler: "Es ist zum einen aus unserer Sicht völlig überzogen und auch unnötig, weil wir durchaus attraktive Angebote am Verhandlungstisch unterbreitet haben. Und auch aus unserer Sicht dort kurzfristig Lösungen möglich wären. Insofern ist es in der Tat völlig überzogen und unangemessen, jetzt in der Form und auch mit der kurzen Ankündigungsfrist zu streiken."