Wo das Unwetter in Unterfranken die Einsatzkräfte gefordert hat

"Bei uns hat es eigentlich nur geregnet, Feuerwehreinsätze wegen Unwetter gab es aber keine", sagte ein Einsatzleiter der Integrierten Leitstelle (ILS) am bayerischen Untermain. Doch so ruhig wie im Raum Aschaffenburg und Miltenberg war es im restlichen Unterfranken nicht. Im Gespräch mit verschiedenen Einsatzleitern stellte sich heraus: Unwetter-Schwerpunkte waren in den Landkreisen Kitzingen, Haßberge und Schweinfurt.

Volkach wegen Dauerregen über die Ufer getreten

Im südlichen Landkreis Schweinfurt hat sich laut einem Sprecher der ILS im Lauf des Freitags ein neuer Einsatzschwerpunkt herauskristallisiert. Die Volkach ist über die Ufer getreten, zahlreiche Keller sind vollgelaufen. Außerdem sind Ortschaften in der Nähe der Volkach, wie etwa Gerolzhofen, überflutet und teilweise nicht mehr zugänglich. Die Wasserwacht wurde zur Unterstützung alarmiert. Laut dem ILS-Sprecher sind im südlichen Landkreis Schweinfurt weit über 250 Menschen im Einsatz.

Landkreis Haßberge: Knetzgau warnt vor Überflutung

Ein weiterer Einsatzschwerpunkt ist noch immer im Landkreis Haßberge, hier gab es bisher über 180 Unwetter-Einsätze. In Breitbrunn kam es beispielsweise zu einem Erdrutsch, eine Kreisstraße musste deswegen gesperrt werden. Darüber hinaus ist in Zeil am Main die Innenstadt überschwemmt.

In Knetzgau hat die Gemeinde über soziale Medien eine Warnung veröffentlicht. Demnach habe das Hochwasserbecken die Wassermassen bis jetzt zwar gehalten. Allerdings sei im Moment eine Überflutung zu befürchten. Die Gemeinde bittet alle Bewohner entlang des Bachs in Knetzgau, die Keller zu räumen und ihre Nachbarn zu informieren.

"Landunter" im Tierheim Haßberge

Auch das Tierheim Haßberge wurde vom Dauerregen getroffen. Wie das Tierheim auf Facebook mitteilte, ist "landunter" – es wurden Sandsäcke aufgestapelt, um das Wasser vom Eingang fernzuhalten. Laut dem Sprecher der ILS mussten dort aber bisher keine Tiere evakuiert werden.