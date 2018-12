Wo Böllern in Bayern an Silvester verboten ist

Die ersten Knaller werden oft schon mittags gezündet und bis in die Morgenstunden geht es weiter: Feuerwerk an Silvester wird für viele zur Belastung, ganz zu schweigen von der Brand- und Verletzungsgefahr. Deswegen fordern immer mehr Bürger die Abschaffung privater Feuerwerke, so auch Ursula Pils von der Bürgerinitiative Trudering. "Da amüsiert sich ein Teil der Bürger und die anderen leiden." An Silvester werden laut Umweltbundesamt rund 5.000 Tonnen Feinstaub freigesetzt, was rund 17 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge entspricht. Viele Kinder sowie auch etliche Haus- und Wildtiere leiden unter der Lautstärke.

Doch das größte Problem sehen Städte und Gemeinden in der Brandgefahr für historische Bauwerke und dem Verletzungsrisiko für die Bürger. Auch deshalb gelten zur diesjährigen Silvesternacht in mehreren bayerischen Städten Böller-Verbote - allerdings nur in bestimmten Zonen.

Allgemeines Feuerwerk-Verbot um Kirchen, Krankenhäuser, Altersheime sowie um Burgen und Schlösser

Rund um die bayerischen Schlösser, Burgen und Residenzen dürfen keine Feuerwerkskörper abgebrannt werden, wie die Bayerische Schlösserverwaltung vor wenigen Tagen bekanntgab. Grund hierfür sei vor allem der Schutz der historischen Gebäude. Grundsätzlich gilt in allen Städten die sogenannte "Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz": Nur am 31. Dezember und am 1. Januar darf überhaupt Feuerwerk von jedermann entzündet werden, nie jedoch in der Nähe von Kirchen, Kliniken, Kinder- und Altersheimen sowie von besonders brandgefährdeten Gebäuden. Die Kommunen können zudem weitere Verbotszonen einrichten. Wer es trotzdem nicht lässt, muss mit empfindlichen Geldbußen rechnen.

Hier eine Übersicht zu den Böller-Verboten in Bayern:

Oberbayern

Freising

In Freising wurde ein Feuerwerksverbot für die gesamte Innenstadt erlassen.

München

Die Stadt München hat Anträge von Bürgerinitiativen abgelehnt. Private Feuerwerke sind nach wie vor erlaubt, auch in der Innenstadt. Allerdings ist es rund um die Allianz Arena, das Grünwalder Stadion, am Dantestation sowie im Olympiapark verboten, Feuerwerkskörper zu zünden. Ebenso gilt das Verbot, das die Bayerische Schlösserverwaltung erlassen hat. Demzufolge ist Böllern, beispielsweise an der Residenz und am Schloss Nymphenburg, tabu. Unter dem Motto "Gemeinsam feiern und Gutes tun" plant die Gemeinde Haar im Münchner Osten ein professionelles Groß-Feuerwerk für alle im Sportpark Eglfing. Die Bürger werden gebeten, auf eigenes Feuerwerk zu verzichten und stattdessen das Geld für bedürftige Mitbürger zu spenden. Eigene Feuerwerkskörper mitzubringen und zu zünden, ist auf dem Veranstaltungsgelände verboten. Die Verletzungsgefahr bei einer solch großen Menschenmenge sei enorm, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde.

Kreuth im Tegernseer Tal

In Kreuth gibt es zwar kein explizites Verbot von Feuerwerkskörpern. Allerdings hat der Gemeinderat an die Bürger appelliert, sie sollten in diesem Jahr auf das Silvesterfeuerwerk verzichten. Das passe nicht zum Label "Bergsteigerdorf". Alternativ lädt die Gemeinde ab 22.30 Uhr auf die Wiese am Warmbad ein. Es gibt eine kleine Bewirtung und um Mitternacht eine Lasershow.

Ramsau im Berchtesgadener Land

Die Gemeinde Ramsau im Berchtesgadener Land ist seit 2016 ein zertifiziertes Bergsteigerdorf und verzichtet seither auf Feuerwerke.

Mittelfranken

Fürth

Die Stadt Fürth hat in diesem Jahr erstmals gleich mehrere Schutzzonen für die Silvesternacht ausgewiesen. Dort dürfen keine Böller gezündet werden. Auch Gläser und Flaschen sind verboten. Das Böller- und Glasverbot gilt an der Fürther Freiheit, am Kohlenmarkt rund um das Rathaus und am Dreiherrenbrunnen. Es beginnt am Silvesternachmittag ab 17 Uhr und dauert bis zum 1. Januar um zwei Uhr. Wie Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) dem Bayerischen Rundfunk erklärte, erwartet die Stadt außergewöhnlich viele Gäste, die den Abschluss des 200-jährigen Stadtjubiläums feiern. Aus diesem Grund gibt es ein großes Sonderfeuerwerk der Stadt schon um 20.18 Uhr.