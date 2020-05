Wo bleibt der Mischwald? Waldumbau geht nur schleppend voran

Schon wieder wütet der Borkenkäfer in den Fichtenwäldern - deshalb könnte es das dritte Jahr in Folge auch heuer wieder ein schlimmes Borkenkäferjahr mit Tausenden abgestorbener Fichten werden. Als Forst-Laie fragt man sich: Warum gibt es eigentlich immer noch so viele Fichtenwälder? Warum nicht schon mehr käferresistenten Mischwald?

Mischwälder gelten als stabiler

Mischwälder gelten als stabiler, sowohl gegen den Borkenkäfer, der ja nur Fichten befällt, wie auch gegen das zunehmend wärmere Klima. Man setzt auch schon seit Jahrzehnten darauf. Aber es dauert eben auch Jahrzehnte, bis man mehr Mischwälder sieht, weil Bäume langsam wachsen. Im Staatswald geht man seit längerem nach dem Konzept vor, dass man die natürliche Verjüngung gezielt in Richtung Mischwald unterstützt.

Tiere und der Wind verteilen die Baumsamen

Das bedeutet: In einem bestehenden Wald wachsen normalerweise ganz verschiedene Baumarten von unten her nach, also Fichte, Tanne, Buche, Birke, Lärche, Kiefer. Durch Baumsamen, die von den großen Bäumen herabfallen, aber auch durch Tiere (zum Beispiel Eichelhäher), die Samen finden und anderswo vergraben, oder durch den Wind. Während man früher eher die anderen Baumarten statt der Fichte herausgenommen hat, fördert man jetzt eine Mischung. Man fällt zum Beispiel eine große Fichte und lässt darunter die verschiedenen Baumarten hochkommen. Ausschlaggebend ist dabei auch: Welche jungen Bäume haben von den Lichtverhältnissen her die besten Chancen, hoch zu kommen, wenn man den großen Baum daneben umschlägt?