Wo bitteschön liegt Bethang?

Spott ist Karsten Neumann gewohnt. In seinem Bethang-Kostüm zieht der Nürnberger Künstler die Blicke auf sich. Neumann trägt einen rosa Baustellenhelm verziert mit allerlei Plastiknippes.

„Ich möchte nicht den Miesepeter spielen. Bethang hat natürlich auch realpolitische Aspekte und darauf möchte ich mit meiner Bethang-Verkleidung aufmerksam machen.“ Karsten Neumann, Künstler

Spaziergang als Protest

Heute läuft Karsten Neumann vom Nürnberger Hauptbahnhof nach Fürth. Zwölf Kilometer hat der 57-Jährige vor sich. Mit seinem Spaziergang, der unter dem Motto steht „Mir reicht’s“, möchte der Künstler auf die Situation der Fußgänger aufmerksam machen. Für Neumann gibt es zu wenig Platz für Fußwege. Seine realen Proteste bindet der Künstler in seine Performances ein.

Kunststadt Bethang

Vor 16 Jahren hat Karsten Neumann seine Kunststadt Bethang erfunden. Sie ist ein Wortspiel aus den Städten Nürnberg, Fürth und Erlangen. Eigentlich war Bethang als einmalige Performance zur Kommunalwahl gedacht. Mittlerweile prägt die Arbeit an Bethang Neumanns gesamtes künstlerisches Schaffen. Für den Künstler ist die Kunststadt ein lokaler Ankerpunkt für globale Phänomene. So benennt er zum Beispiel Straßen um. In Bethang heißen sie dann Avenida Gandi oder Oguz Atay Straße nach einem türkischen Schriftsteller benannt. Unermüdlich ist Karsten Neumann für seine weltweite Botschaft im Einsatz, immer zu Fuß oder mit dem Fahrrad.