BR24 BayernTrend: Wo Bayerns Parteien im Wahljahr stehen

Wenn Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und die anderen Landtagsabgeordneten der Freien Wähler am Nachmittag bei ihrer Klausurtagung mit Experten über Steuerpolitik diskutieren, wird der eine oder andere nebenher gespannte Blicke aufs Handy werfen: Dann gibt der erste BR24 BayernTrend des Jahres Auskunft über die politische Stimmung im Freistaat.

Alle Ergebnisse des BayernTrends finden Sie ab 17 Uhr bei BR24. Zudem analysiert um 17 Uhr BR-Wahlexperte Andreas Bachmann die Zahlen in einem BR24live. Um 20.15 Uhr zeigen das BR Fernsehen und BR24 den Polit-Talk "Was Bayern bewegt – Der erste Schlagabtausch im Wahljahr". Chefredakteur Christian Nitsche moderiert die Debatte von Politikerinnen und Politikern der im Landtag vertretenen Parteien.

Für die bayerischen Parteien ist die wohl umfangreichste landespolitische repräsentative Umfrage im Freistaat immer ein wichtiger Fingerzeig – neun Monate vor der Landtagswahl aber ganz besonders. Neben den Zustimmungswerten für Parteien und deren Spitzenvertreter wird auch abgefragt, welche Themen die Menschen in Bayern besonders bewegen. Daher dürften die Zahlen des BayernTrends auch bei den anderen Fraktionsklausuren diskutiert werden: Nach den Freien Wählern kommen in den nächsten Tagen auch die Abgeordneten von FDP, CSU, SPD, AfD und Grünen zusammen.

Wo stehen die bayerische Regierungskoalition und Opposition?

Mit Spannung erwartet wird insbesondere die Sonntagsfrage. Welcher Partei würden die Menschen in Bayern ihre Stimme geben, wenn schon diesen Sonntag Landtagswahl wäre? Würde es aktuell für eine Fortsetzung der Regierungskoalition reichen? Welche der vier bayerischen Oppositionsparteien profitiert derzeit von der politischen Großwetterlage in Deutschland?

Mitte Oktober hatte der BayernTrend eine Mehrheit für das derzeitige Bündnis aus CSU (37 Prozent) und Freien Wählern (11 Prozent) gesehen. Zweitstärkste Kraft im Freistaat blieben die Grünen (18 Prozent), die AfD lag mit 12 Prozent vor der SPD (10 Prozent). Die FDP rauschte auf 3 Punkte ab – und lag damit unter der Fünf-Prozent-Hürde, die es für den Wiedereinzug in den Landtag braucht.

Wie zufrieden sind Wähler in Bayern mit den Spitzenpolitikern?

Traditionell fragt das Meinungsforschungsinsitut Infratest dimap für den BayernTrend zudem ab, wie zufrieden die Wählerinnen und Wähler mit der Arbeit der Parteien und ihres Spitzenpersonals sind. Welche politischen Probleme sollten vor vordringlich gelöst werden? Wie beurteilen die Bayern die Verhältnisse im Freistaat?

Als erste können dann also die Abgeordneten Freien Wähler auf dieser Grundlage diskutieren, inwieweit sie mit ihrem Schwerpunktthemen richtig liegen. Auf der Agenda der zweitägigen FW-Winterklausur im oberbayerischen Chieming stehen Erbschafts- und Schenkungssteuer (wollen die FW abschaffen), Erneuerbare Energien (wollen die FW schneller ausbauen) sowie Ehrenamt und Berufsfischerei (wollen die FW stärken).

Ebenfalls am Chiemsee, eine Viertelstunde Autofahrt von den Freien Wählern entfernt, beginnt am Donnerstag die Winterklausur der FDP. Das Treffen im Kloster Seeon steht unter dem Motto "Zeitenwende für Bayern". Hauptthemen sind mehr Innovationen, bezahlbares Wohnen sowie Maßnahmen gegen die aktuell hohe Inflation. Aber auch um einen unverändert schwierigen Spagat dürfte es bei den Liberalen gehen – im Bund mit SPD und Grünen zu koalieren, in Bayern aber fürs Regieren höchstwahrscheinlich auf die CSU angewiesen zu sein.

Energiepolitik besonders im Fokus

In der kommenden Woche folgen dann die Winterklausuren von CSU, SPD, AfD und Grünen. Unter dem Motto "Bayern 2030: Die Zukunft beginnt jetzt!" tagt in Kloster Banz die CSU-Fraktion. Die Christsozialen befassen sich mit der Energieversorgung sowie mit den Herausforderungen für die Industrie – jeweils mit prominenten Gästen aus diesen Bereichen. Zu den Höhepunkten zählt die Grundsatzrede von Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder.

Die SPD-Fraktion will in München im Landtag den Fokus auf soziale Politik richten – dazu wird der Bundesvorsitzende Lars Klingbeil erwartet. Weitere Themen sind Fachkräftemangel, bezahlbares Wohnen, eine sozial ausgeglichene Energiewende, klimaneutrale Mobilität und ein ebenso faires wie qualitativ hochwertiges Bildungssystem. Ebenfalls im Landtag wollen die Abgeordneten der AfD diskutieren – über Energiekrise und Inflation, eine Reform des öffentlichen Rundfunks, eine "angemessene Ausstattung" der Tafeln und die inzwischen vier Untersuchungsausschüsse im Landtag.

Die Grünen treffen sich in Bad Wörishofen – und widmen sich vor allem dem Thema Energiewende. Zudem dürfte es bei Beratungen mit der Bundesvorsitzenden Ricarda Lang um den bayerischen Landtagswahlkampf gehen.