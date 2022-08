Wo Bälle Fliegen lernen - Minigolf-WM in Murnau

Die Suche nach dem perfekten Ball

Nach dem Wedeln wühlt der 17-jährige Gymnasiast in seiner grünen Ledertasche. Darin befinden sich unzählige Bälle in allen Größen, Farben und aus den verschiedensten Materialien. Der eine springt wie ein Gummiball, der andere bleibt liegen wie eine Holzkugel. Tobias hat aber nicht nur Bälle in seiner Ledertasche, sondern auch in den Hosentaschen. Dafür trägt er unter der langen Trainingshose sogar eine kurze Hose. Auch in einem Socken, der an der Hose baumelt, steckt ein Ball. Je näher der Ball am Körper, desto wärmer wird er - teilweise bis zum Kern. Das sei auf manchen Bahnen spielentscheidend, erklärt Tobias Schwarz. Zielsicher greift er in seiner Hosentasche einen schwarzen Ball und legt ihn an den Abschlag, konzentriert sich und schwingt - nach einer gefühlten Ewigkeit - den Schläger. Der Ball prallt gegen die rechte Bande, dann kreuzt er mehrfach den Endkreis rund um das Loch. Irgendwann fällt er hinein. Ass! Eingelocht mit nur einem Schlag.

Minigolf - der belächelte Sport

Tobias Schwarz kennt die Blicke von Passanten oder Freizeitspielern, die ungläubig herüberschauen, wenn er die Bahn sauber wedelt oder minutenlang an einem Schlag tüftelt. Irgendwie ärgert es ihn auch, dass sein Sport belächelt wird. Minigolf ist eine Wissenschaft für sich - Technik, Know-how und ganz viel Emotion kommen da zusammen. Minigolf sei auch ein Mannschaftsport, so Bundestrainer Marc Klemm. Letztlich könnten der Spirit im Team und das gegenseitige Anfeuern motivieren. Es brauche aber auch Kondition und Konzentration, Wettkämpfe würden oft den ganzen Tag dauern, und das sei äußerst anspruchsvoll, erklärt Tobias. Für ihn ist es der schönste Sport der Welt.

Deutschland soll Weltmeister werden

Übrigens auf den 18 Bahnen in Murnau liegt der Bahnrekord bei insgesamt 21 Schlägen. Mal schauen, ob Tobias einen neuen Rekord bei der Weltmeisterschaft aufstellt. Den Titel will er sich auf jeden Fall mit dem Deutschen Team holen.