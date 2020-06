Wo Autofahren ohne Führerschein möglich ist

Die 2,5 Kilometer lange Strecke führt durch den Wald. An den Bäumen hängen Verkehrsschilder: Vorfahrt achten, Einbahnstraße, ein Stoppschild. Der Verkehrsgarten zwischen Ramsthal und Ebenhausen im Landkreis Bad Kissingen ist Privatgelände und keine öffentliche Fläche. Hier können Fahranfänger auf über 30.000 Quadratmetern Autofahren üben. Für acht Euro die Stunde.

Im Verkehrsgarten zahlt jeder seinen Schaden selbst

Natürlich gibt es auch im Verkehrsgarten Regeln. Und wenn es trotzdem zu einem Unfall kommt, gilt die Vereinbarung: Wenn es kracht, zahlt jeder seinen Schaden selbst. Geöffnet ist immer Samstag und Sonntag. Von 13 bis 17 Uhr. Das Angebot nutzen vor allem Jugendliche, die gerade mit dem Führerschein anfangen. Sie kommen mit ihren Eltern oder Großeltern und üben Einparken, Berganfahrt oder Abbiege- und Wendemanöver.

Gelände in Ramsthal: Einmalig in Unterfranken

Den Verkehrsgarten zwischen Ebenhausen und Ramsthal gibt es bereits seit 1964. Gegründet von Hans Wettering, dem Vater des jetzigen Betreibers Udo Wettering. Hans Wettering betrieb damals eine Fahrschule und wollte seinen Fahrschülern die Möglichkeit geben, kostengünstig zu üben, damit sie nicht so viele Fahrstunden nehmen müssen. Der privaten Verkehrsgarten ist einmalig in Unterfranken, sagen die Betreiber.

Reger Betrieb am Wochenende

In den 1990er-Jahren herrschte auf der Übungsstrecke Flaute. Aber inzwischen kommen an den Öffnungstagen zehn und mehr Fahrschüler, die ein paar Runden drehen und mit dem Familienauto üben. Die meisten sind zwischen 16 und 18 Jahre alt, manche aber auch deutlich jünger. Fahren darf, wer mit den Füßen zu den Pedalen hinunterreicht und wer sich den Umgang mit dem Auto zutraut, sagt Udo Wettering. Natürlich nur in Begleitung von Eltern oder Großeltern.