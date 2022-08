> Wo aus Schmutz ein wichtiger Rohstoff wird

Sand begegnet uns in nahezu überall – im Garten, beim Sport im Freien oder in Form von Beton. Gewonnen wird Sand von Deponien. Doch zuerst muss er gewaschen werden. Das ist energieintensiv, in Wilburgstetten aber trotzdem nachhaltig.