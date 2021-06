Corona und Schule: Wo in Bayern Präsenzunterricht möglich ist

In den meisten bayerischen Landkreisen hat nach den Pfingstferien wieder ein regulärer Schulunterricht begonnen - gemäß den neuen Regelungen der 13. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Eine Ansteckungsgefahr im Klassenzimmer sollen Corona-Tests verhindern, die weiterhin zweimal pro Woche vorgeschrieben sind. Nur mit negativem Testergebnis können Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilnehmen, dasselbe gilt für Lehrkräfte. Die Testergebnisse aus der Schule sind auch darüber hinaus gültig, also zum Beispiel für das Fußballtraining am Abend.

Vereinfachte Regelungen für die kommenden Wochen

Die aktuellen Regelungen, die für alle Schularten und auch alle Kinderbetreuungseinrichtungen gelten, richten sich weiter nach der regionalen 7-Tage Inzidenz. Dabei ist entscheidend: Eine niedrigere Regelstufe kann erst dann in Kraft treten, wenn der vom Robert-Koch-Institut gemeldete Inzidenzwert fünf Tage am Stück unter dem entsprechenden Grenzwert lag. Im Gegenzug gilt die höhere Regelstufe wieder, wenn die Inzidenz drei Tage am Stück darüber war. Die Grenzwerte sind:

unter 50

Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen haben wieder gemeinsamen Präsenzunterricht, Schulfächer finden nach Stundenplan statt. Der Mindestabstand von 1,5 Metern im Klassenraum entfällt. In Kinderbetreuungseinrichtungen kann Regelbetrieb stattfinden.

zwischen 50 bis 165

Wechsel- oder Präsenzunterricht mit Mindestabstand für alle Schularten und Jahrgangsstufen. Für Kinderbetreuungseinrichtungen ist ein "eingeschränkter Regelbetrieb vorgeschrieben - also die Betreuung in festen Gruppen.

über 165

Gemäß der Bundesnotbremse Distanzunterricht für alle Klassen mit Ausnahme von Abschlussklassen und Jahrgangsstufe 4 an Grundschulen. Kinderbetreuungseinrichtungen dürfen nur Notbetrieb anbieten.

Schulen informieren Eltern, Schüler und Lehrer im Voraus über Regeländerungen

Neue Regeln treten nicht unverzüglich in Kraft, sondern immer am übernächsten Tag, nachdem die Voraussetzung für eine Änderung eingetreten ist. Laut einem Sprecher des bayerischen Kultusministeriums könne nach dieser Logik anhand der Werte des aktuellen Tages also immer gesagt werden, welche Regelungen heute, morgen und übermorgen gelten.

Der Informationsweg sehe so aus: Die jeweils zuständigen Kreisverwaltungsbehörden gäben den staatlichen Schulämtern Bescheid, wenn die Voraussetzung für eine Regeländerung eingetreten ist. Dieses leite die neuen Vorgaben an die Schulen weiter, welche dann entsprechend die Eltern, Lehrer und Schüler informierten, wie sie den Unterricht organisieren. Das gilt etwa auch für Förderstunden, um verpassten Lernstoff bis zum nächsten Schuljahr nachzuholen.