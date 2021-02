WM-Torte vom Heimatlandkreis für Vize-Weltmeisterin Kira Weidle

Die frischgebackene Vize-Weltmeisterin Kira Weidle hat jetzt auch eine extra für sie gebackene Weltmeistertorte, die mit Medaille und Skibrille verziert ist. Das Backkunstwerk hat Landrat Stefan Frey der Skirennläuferin persönlich und zusammen mit einem Blumenstrauß überreicht.

"Ein Stück Sportgeschichte"

Weidle hatte am Samstag bei der Alpinen Ski-WM in Cortina d’Ampezzo den zweiten Platz in der Abfahrt belegt. Sie habe damit "ein Stück Sportgeschichte geschrieben", freut sich Landrat Frey, der von einem "grandiosen und sensationelle Erfolg" spricht und mit lokalpatriotischem Stolz hinzufügt: "Jetzt hat der Landkreis eine Silbermedaillengewinnerin aus den Reihen des Skiclubs Starnberg."