WM-Skihelden in Oberstdorf erwartet

Für die vier Allgäuer Sportler Karl Geiger, Katharina Althaus, Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger war die Nordische Ski WM im österreichischen Seefeld eine aufregende und erfolgreiche Zeit. Heute Abend will ihnen ihre Heimatstadt Oberstdorf ab 19 Uhr einen gebührenden Empfang bereiten.

Rund 3500 Besucher werden erwartet

Von allen vier Athleten haben die Oberstdorfer Veranstalter bereits Zusagen für den Auftritt auf der Bühne vor etwa 3500 Besuchern. Nach den offiziellen Grußworten von Vertretern der Marktgemeinde, des Deutschen Skiverbands und des Skiclubs Oberstdorf werden die Skistars über ihre Erlebnisse und Erfahrungen während der Ski-WM berichten.

Eintrag ins Goldene Buch

Bürgermeister Laurent O. Mies will es sich nicht nehmen lassen, persönlich die Ehrenpreise und Geschenke der Gemeinde zu übergeben. Danach werden sich die Sportler im Oberstdorf Haus in das Goldene Buch der Marktgemeinde eintragen. Falls kurzfristig noch eine Genehmigung erteilt wird, soll als feierlicher Höhepunkt ein Feuerwerk den Abendhimmel erleuchten, so der Veranstalter.

Sportler räumen Gold- und Silbermedaillen ab

Der Skispringer Karl Geiger hatte bei der Nordischen Ski WM Silber im Einzelspringen und Gold im Mannschaftsspringen geholt. Zusammen mit Katharina Althaus sprang Geiger dann auch beim sehr spannenden Mixed-Team-Springen auf den ersten Platz. Katharina Althaus sicherte sich zudem im Einzelspringen die Silbermedaille. Für die Nordischen Kombinierer Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger hatte es im WM-Mannschaftswettbewerb zwar nicht zu Gold gereicht, dafür aber bringen sie Silber mit nach Hause.