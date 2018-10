Witt Weiden investiert rund 42 Millionen in Standort Weiden

Der Versandhändler Witt Weiden baut ein viertes Warenverteilzentrum in der Stadt Weiden. Am Nachmittag war der Spatenstich. Dafür nimmt das Unternehmen rund 42 Millionen Euro in die Hand. Insgesamt hat Witt Weiden dann an seinem Gründungsstandort in den vergangenen Jahren 140 Millionen Euro investiert.

Umsatzwachstum von 6 Prozent

Grund für den weiteren Ausbau der Logistik ist ein Umsatzwachstum von 6 Prozent im vergangenen Jahr, das teilte das Unternehmen bereits im Februar mit. Außerdem würden die Mengen im Online-Handel weiter steigen. Um die Lieferzeit deutlich zu verkürzen wird zunächst ein neues Gebäude und neue Technik angeschafft, in das ein sogenannter Sorter einziehen soll. Dann soll die Packerei ausgebaut werden. Im Endausbau könnten dann 180.000 Sendungen täglich abgewickelt werden, also 60.000 mehr als bisher.

Erstes Warenverteilzentrum vor zehn Jahren errichtet

Erst vor zehn Jahren wurde der erste Teil des Warenverteilzentrums im Gewerbegebiet Weiden-West errichtet, Teil zwei und Teil drei folgten. Witt Weiden gehört seit Ende der 80er-Jahre zur Otto Group und verzeichnet nach eigenen Angaben 16,4 Millionen Kunden. Das Unternehmen ist in elf Ländern und 17 Online-Shops aktiv. Mit rund 3.000 Mitarbeitern ist Witt Weiden einer der größten Arbeitgeber in der nördlichen Oberpfalz. Es hat seinen Sitz in der Stadt Weiden, wo Gründer Josef Witt im Jahr 1907 ein Versandhaus für Textilwaren errichtete.