Wissenschaftstag: Wie schaut die grüne Stadt der Zukunft aus?

Der 14. Wissenschaftstag der Metropolregion Nürnberg steht unter dem Motto "Raum für Vielfalt – Zeit für Zukunft". Das wurde bei der Programmvorstellung in der Hochschule Ansbach bekannt gegeben, die den Aktionstag ausrichtet. Den Wissenschaftstag am 30. September gibt es zum ersten Mal in hybrider Form, also virtuell und gleichzeitig vor Ort in Ansbach.

Künstliche Intelligenz und Grüne Stadt der Zukunft

Am Nachmittag beginnen die fünf sogenannten Panels. An vier verschiedenen Orten im Stadtgebiet werden fünf verschiedene Forschungsschwerpunkte der regionalen Hochschulen vorgestellt: Künstliche Intelligenz, regionale Lösungsansätze für Afrika, Welt der Kunststoffe, Digitale Medien und Grüne Stadt der Zukunft. Drei dieser fünf Panels können Gäste dabei auch virtuell besuchen. Eine spezielle Tagungssoftware mache das möglich, so die Hochschule. Sowohl der Besuch der Veranstaltungsräume und –stände, als auch ein virtuelles Austauschen mit anderen Besuchern sei damit machbar.

Talkrunde zu "Verantwortung der Wissenschaft"

Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) und der ehemalige Astronaut Thomas Reiter werden den Wissenschaftstag im Onoldiasaal in Ansbach eröffnen. Danach ist eine Talkrunde zum Thema "Verantwortung der Wissenschaft" geplant. Daran nehmen unter anderem der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Peter Dabrock, Sybille Gaisser von der Hochschule Ansbach und der ehemalige Präsident des Bundesverbades der Deutschen Industrie, Dieter Kempf, teil. Die Veranstaltung wird von ARD-alpha aufgezeichnet.

Coronabedingt ein Jahr Pause

Eigentlich hätte die Hochschule Ansbach bereits im vergangenen Jahr den 14. Wissenschaftstag der Metropolregion Nürnberg austragen sollen. Coronabedingt wurde dies jedoch auf dieses Jahr verschoben. Dies sei passend, so die Veranstalter, da die Hochschule Ansbach in diesem Jahr ihr 25-jähriges und die Stadt Ansbach ihr 800-jähriges Jubiläum feiert. Wer am Wissenschaftstag teilnehmen möchte, kann sich bis 24. September dafür online bei der Metropolregion Nürnberg anmelden. Das Angebot ist kostenfrei.