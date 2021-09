Wissenschaftstag: Wie Bakterien Kunststoff einfach auffressen

Kunststoff ist gerade sehr in der Kritik. Das bestätigt auch Hans-Achim Reimann, Professor im Studiengang Angewandte Kunststofftechnik an der Hochschule Ansbach. Gerade in Bezug auf Umwelt ist der Kunststoff trotz seiner vielen Vorteile nicht immer gern gesehen. Um die künftigen Innovationen rund um Kunststoff soll es am 14. Wissenschaftstag der Metropolregion Nürnberg gehen.

Innovationen in der Welt des Kunststoffes

"Eine Reise durch die Kunststoffwelt" heißt das Fachpanel, das Hans-Achim Reimann zusammen mit Simon Amesöder, Geschäftsführer eines Kunststoffverarbeitungsbetriebes betreut. Es ist eines von fünf am Wissenschaftstag.

Es sollen Wege gezeigt werden, wie man sich der Herausforderung stellt, Kunststoff nachhaltig zu machen. Sei es durch neue Materialien, die vollständig abbaubar sind, Kunststoff, der dank bestimmtem Designs das Recycling erleichtert oder von vornherein für mehrfaches Verwenden ausgelegt ist.

Kunststoff kompostierbar machen

Jessica Ellinger schließt gerade ihren Master an der Hochschule Ansbach ab. In ihrer Forschungsarbeit hat sie sich mit dem Kompostiervorgang von Biokunststoffen beschäftigt. Untersucht werden dabei Kunststoffe, die es im Supermarkt zu kaufen gibt – wie zum Beispiel Kompostbeutel – aber auch selbst in der Hochschule hergestellte Folien.

Sie hat eine kleine Kompostieranlage im Laborformat entwickelt. Am Ende eines optimalen Kompostiervorgangs sollte nur noch Biomasse, Wasser und CO2 übrigbleiben.

Bakterien zersetzen Kunststoff

Seit Kurzem hat die technische Fakultät der Hochschule ein Rasterelektronenmikroskop. Damit werden Stoffe millionenfach vergrößert. Mikroorganismen können dabei beobachtet werden, wie sie in den Kunststoff "reinwachsen" und ihn verdauen, erklärt Laboringenieur Philipp Häfner.

Kunststoff hat viele Vorteile im alltäglichen Gebrauch. Wenn er gut recycelt oder gar abbaubar ist, sei er durchaus ein Stoff der Zukunft.