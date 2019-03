Der Bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) steht einer medizinischen Fakultät in Niederbayern skeptisch gegenüber. Er verstehe, wenn in allen Regierungsbezirken Angebote da sind, dass sich die Niederbayern zu Wort melden, sagte er im BR-Interview. Allerdings werde das Geld in den nächsten Jahren nicht mehr werden.

"Das Teuerste, was man machen kann, ist Uni-Medizin." Wissenschaftsminister Bernd Sibler

Medizinerausbildung in Niederbayern nur mit Kooperationen

Jetzt müssten erst einmal Ideen und Konzepte entwickelt werden. Sibler glaubt, dass eine Medizinerausbildung in Niederbayern nur mit Kooperationen oder mit Mischmodellen funktionieren würde. Er sieht die Debatte noch ganz am Anfang, wie er im BR-Interview sagte.

Forderung nach Uniklinik in Passau gescheitert

Immer wieder gibt es Überlegungen, dass auch in Niederbayern ein Medizinstudium angeboten werden kann: FDP und SPD hatten Ende letzten Jahres gefordert, dass Passau als Standort für eine Uniklinik geprüft wird. Der Antrag ist allerdings im Wissenschaftsausschuss gescheitert.

Auch der bayerische Ärzte-Präsident Gerald Quitterer hatte zur Lösung des Ärztemangels in ländlichen Regionen eine medizinische Fakultät für Passau gefordert. Es brauche mehr Studienplätze im Freistaat, so der Chef der Landesärztekammer.