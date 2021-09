Wissenschaftsfestival "Highlights der Physik" in Würzburg

Sechs Tage lang wird es in der Würzburger Innenstadt Bühnenshows, Aktionsstände sowie wissenschaftliche Vorträge geben – alle mit freiem Eintritt. Der Fokus des Wissenschaftsfestivals "Highlights der Physik" vom 27. September bis zum 2. Oktober ist dabei auf die jüngsten Forschungsergebnisse der Physik gelegt. Das sagt Ulrich Bleyer von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: "Wir möchten dadurch den Bürgerinnen und Bürgern die Teilhabe am aktuellen wissenschaftlichen Geschehen ermöglichen. Physik soll in der Stadt präsent sein!"

Großes Ziel: Physik in die Gesellschaft bringen

Die Themen der Vorträge und Shows sind weit gestreut: Kann man ein Lichtschwert bauen? Was ist Quantenphysik? Aber auch philosophische und religiöse Fragen werden thematisiert, wie: Physik und Kirche – wie passt das zusammen?

Der Physiker Thomas Trefzger von der Universität Würzburg möchte mit diesem breiten Angebot die Rolle der Physik in allen Lebensbereichen hervorheben: "Physik ist relevant für die ganze Gesellschaft. Angefangen in der Medizin, wenn sie mal an die Röntgendiagnostik denken. Wenn Sie an das Klima denken – Energiewende. Und wir wollen in allen möglichen Bereichen vermitteln, welche Rolle die Physik für jede und jeden spielen wird, auch für Kinder und Jugendliche und für eine ältere Generation."

Mitmach-Angebot in der Würzburger Innenstadt

Neben Vorträgen und stündlichen Bühnenshows soll es auch zahlreiche Möglichkeiten geben, in der Würzburger Innenstadt physikalische Experimente auszuprobieren und Expertinnen und Experten mit den eigenen Fragen zu löchern. Auf dem Markplatz stehen dafür 50 Dozierende, Studierende sowie Helferinnen und Helfer bereit. Den Auftakt des Wissenschaftsfestivals "Highlights der Physik" macht ARD-Moderator Ranga Yogeshwar am 27. September um 20:00 Uhr mit seiner "Highlights-Show" in der Würzburger s.Oliver Arena.

Alle Veranstaltungen des Wissenschaftsfestivals "Highlights der Physik" sind kostenlos und können auch online, via Zoom wahrgenommen werden. Eine Online-Voranmeldung für die Teilnahme vor Ort ist notwendig.