Wissenschaftsfestival "Highlights der Physik" in Regensburg

In Regensburg beginnt am Montag (19.9.) das Wissenschaftsfestival "Highlights der Physik". Bis Samstag (24.9.) finden an verschiedenen Orten in der Stadt Veranstaltungen statt - darunter Wissenschaftsshows mit Live-Experimenten, Ausstellungen und Workshops für Schülerinnen und Schüler.

Harald Lesch führt Experimente vor

Bei der Auftaktveranstaltung am Montagabend in der Donau-Arena wird unter anderem Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist Harald Lesch physikalische Experimente aus dem Bereich "Hightech" vorführen. Der Schwerpunkt soll dabei auf Methoden liegen, mit denen naturwissenschaftliche Zusammenhänge zum Thema Klimawandel untersucht werden können.

Außerdem sind es Akrobatik- und Musikeinlagen geplant - zum Beispiel werden die Regensburger Domspatzen singen. Der Eintritt ist kostenfrei, allerdings sind Einlasskarten erforderlich. Die gibt es nur online.

Ab Dienstag gibt es ein Bühnenprogramm auf mehreren Plätzen in der Regensburger Altstadt mit beispielsweise Experimentier-Shows, Forscherzirkus und einem Juniorlabor.

James Bond und die Physik

Zum Abschluss des Festivals wird es an der Universität Regensburg ein Vortragskonzert mit dem Symphonieorchester der Uni geben. Dabei soll es um James Bond und physikalische Zusammenhänge hinter Stunts und technischen Gadgets in den Filmen gehen. Das Symphonieorchester der Universität Regensburg wird den Abend mit Musiktiteln aus den James-Bond-Streifen begleiten. Auch für diese Veranstaltung brauchen Interessierte eine Einlasskarte. Diese waren jedoch am Wochenende bereits vergriffen.

Festival besteht seit 2001

Das Bildungs- und Wissenschaftsministerium und die Deutsche Physikalische Gesellschaft hatten das Wissenschaftsfestival "Highlights der Physik" 2001 ins Leben gerufen. Es findet jedes Jahr in einer anderen Universitätsstadt in Deutschland statt. Mitveranstalter in diesem Jahr ist die Universität Regensburg.