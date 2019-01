Wissenschafts-Manager Wolfgang Frühwald ist tot

Der international mit zahlreichen Ehrendoktorwürden, Wissenschaftspreisen und Auszeichnungen geehrte Litertaturwissenschaftler war mehr als 20 Jahre lang Präsident zweier hoch renommierter Wissenschaftseinrichtungen: von 1991 bis 1997 war Frühwald Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und von 1999 bis 2007 Präsident der Alexander von Humboldt-Stiftung.

Besondere Verdienste als Wissenschaftsmanager

1935 in Augsburg geboren, studierte Frühwald an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) Germanistik, Geschichte, Geographie und Philosophie, wo er 1969 auch habilitiert wurde. Nach einer ersten Station als Professor in Trier wurde Frühwald an die LMU berufen, wo er bis zu seiner Emeritierung 2003 den Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literatur hielt. Vor allem seine Werkausgaben von Clemens Brentano und Adalbert Stifter sowie sein Engagement für die Exilforschung machten ihn in der Literaturwissenschaft bekannt.

Besondere Verdienste erwarb sich Frühwald jedoch als Wissenschaftsmanager. So war Frühwald von 1982 bis 1987 Mitglied im Wissenschaftsrat und 1989 Prorektor der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Genforschung, Digitalisierung und Wissenschaftsethik

Als DFG-Präsident engagierte sich Frühwald besonders für den internationalen Wissenschaftsaustausch, initiierte dabei zum Beispiel die trilaterale deutsch-israelisch-palästinensische Projektkooperation und intensivierte die deutsch-chinesischen Wissenschaftsbeziehungen. In die Amtszeit von Frühwald fiel der Aufschwung der Lebenswissenschaften und der Beginn der Digitalisierung.

So wurde unter anderem unter seiner Führung die Senatskommission für Grundsatzfragen der Genforschung eingerichtet, die sich zum Beispiel gegen das Klonen von Menschen aussprach. Er initiierte auch die Digitalisierung der deutschen Universitätsbibliotheken und die bis heute gültigen "Empfehlungen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis":

"Seine rigorosen Appelle an die Verantwortung der Wissenschaft und aller in ihr Tätigen und seine stete Mahnung, sorgfältig zu unterscheiden zwischen dem, was gemacht werden könne, und dem, was gemacht werden dürfe oder solle, können unverändert als Richtschnur einer verantwortlichen Forschung gelten." DFG-Präsident Prof. Dr. Peter Strohschneider

Internationaler Austausch und Förderung junger Talente

Auch als Präsident der Humboldt-Stiftung stand für Frühwald der internationale Wissenschaftsaustausch im Zentrum. So schuf er nicht nur den „Preis für die freundlichste Ausländerbehörde“. Mit der Einrichtung des Sofja-Kovalevskaja-Preises konnten auch junge talentierte Forscher mit hervorragenden Konditionen nach Deutschland geholt werden.

Zuletzt lebte Frühwald mit seiner Frau Viktoria wieder in seinem Geburtsort Augsburg, wo er gestern auch begraben wurde. Er hinterlässt fünf Kinder und elf Enkel.

"Wolfgang Frühwald wird uns allen als weitsichtiger Vordenker und tatkräftiger Gestalter in Erinnerung bleiben." Humboldt-Präsident Prof. Dr. Hans-Christian Pape