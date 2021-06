26.06.2021, 13:56 Uhr

Wissenschafts-Elite bei der Nobelpreisträger-Tagung in Lindau

In Lindau beginnt am Sonntag die alljährliche Nobelpreisträgertagung. Es ist die 70. Auflage des Treffens der Wissenschafts-Elite - unter besonderen Voraussetzungen: Wegen der andauernden Corona-Pandemie findet sie in diesem Jahr digital statt.