Wissenschaft öffnet sich zunehmend für Bürgerforscher

Bürgerforscher zählen Steinböcke in den Bayerischen Alpen, suchen seltene Käferarten auf einer Wiese oder graben mit Archäologen nach den Überresten unserer Vorfahren. Damit sind Bürgerforscher unverzichtbarer Teil vieler Wissenschaftsprojekte. Auch in Bayern steigt ihre Zahl kontinuierlich an: Aktuell sind 76 solcher "Citizien-Science-Projekte" offiziell gemeldet.

Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung erleichtert jetzt ihre Arbeit: Seit kurzem können Bürgerforscher über Verbände oder Vereine selbst Förderanträge stellen. Bisher konnten das nur wissenschaftliche Organisationen.

Ehrenamtliche Forscher sind fleißige Sammler von Daten

Der Grund für das verstärkte Interesse der Wissenschaftler an den ehrenamtlichen Forschern: Sie helfen den Berufsakademikern, schnell und einfach Daten zu sammeln und auszuwerten. Die paläontologische Sammlung im Dinosaurierpark Altmühltal in Denkendorf etwa wäre leer ohne die vielen ehrenamtlichen Sammler. Die Ausstellungsmacher gehen von etwa einer Million Hammerschlägen aus, die für die Funde nötig waren. Dafür hätte eine Person etwa 100 Jahre benötigt.

Und als Paläontologen im Allgäu vor kurzem auf die Reste des bislang wohl ältesten aufrecht gehenden Menschenaffen stießen, waren auch dort Hobbypaläontologen bei den Grabungen beteiligt.

Hobbyforscher als billige Arbeitskräfte?

Manche Berufsakademiker bezweifeln allerdings, dass es sich bei dem bürgerschaftlichen Engagement um ernsthafte Wissenschaft handelt. Sie sehen die Laienforscher als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. Richtig ist, dass der Spielraum für das, was die Bürgerforscher machen können, begrenzt ist: Sie können zum Beispiel nur Daten sammeln, haben mit der anschließenden Auswertung aber nichts mehr zu tun.

Andererseits entwickeln sich manche Amateure zu richtigen Experten auf ihrem Gebiet. Zum Beispiel bei den Entomologen, den Insektenkundlern: Unter ihnen gibt es Spezialisten für bestimmte Käferfamilien, über die staunen selbst Berufswissenschaftler.

"Ohne die Hilfe der Amateurforscher könnten wir das hier gar nicht so bewerkstelligen. Und wir haben bisher nur gute Erfahrungen gemacht." Lars Hendrich, Käferexperte der Zoologischen Staatssammlung München

Spaß an der Forschung

Im besten Fall ist Citizen Science also ein Gewinn für beide Seiten: Für die Amateurforscher steht in der Regel das Mitmachen und der Spaß an der Forschung im Vordergrund. Gleichzeitig profitiert auch die Wissenschaft: Sie bekommt Hilfe beim Datensammeln und kann mit Hilfe der Laien auch Außenstehenden zeigen, warum ihre Arbeit wichtig ist.

Eine Übersicht über aktuell laufende Projekte ist auf der Website www.buergerschaffenwissen.de zu finden. Interessierte finden dort auch Informationen und Kontakte, an die sie sich wenden können, um bei einem Citizen Science Projekt mitzumachen.