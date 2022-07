Wirtschaftsweise Grimm: Wir müssen so viel sparen, wie möglich

Auch in der Industrie Einsparpotenzial

Der größte Erdgasverbraucher ist aber die Industrie. Die würde, aufgrund der stark angestiegenen Preise, bereits jetzt schon einsparen und unter anderem die Produktion herunterfahren. Hier könne man auch mit Kurzarbeitergeld arbeiten. Warnungen vor einer Massenarbeitslosigkeit hält Grimm für übertrieben.

In diesem Winter solle der Staat alle Hebel in Bewegung zu setzen, Gas einzusparen, und auch Unternehmen unterstützen. Mittel- und Langfristig aber müssten Industrie und Gesellschaft sich auf einen höheren Gaspreis einstellen und einen Strukturwandel in die Wege leiten.

„Mittelfristig wird es so sein, dass Gas einfach teurer bleibt“, schätzt Grimm: Der Preis würde sich zwar nicht verzehnfachen, wie zum Teil jetzt, aber wahrscheinlich doppelt so hoch sein. Das liege vor allem am Flüssiggas (LNG), das in Zukunft die Gasversorgung sichern soll und wegen höherer Transportkosten und der schwierigen Logistik teurer ist als russisches Gas, das über Pipelines zu uns kommen kann.