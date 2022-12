Wirtschaftsweise: Brauchen 1,5 Millionen Zuwanderer pro Jahr

Nicht nur Fachkräftemangel, sondern genereller Arbeitskräftemangel

Auch Grimm warb für eine Lockerung mancher Regularien. Dass ein großer Teil der seit 2015 nach Deutschland Geflüchteten keiner Erwerbstätigkeit nachgehe, läge oft entweder an einer fehlenden Arbeitsberechtigung oder an fehlender Anerkennung für deren Abschlüsse. Die geplante Lockerung des Arbeitsplatznachweises sah sie als einen Schritt in die richtige Richtung: "Anders holen wir die Leute auch nicht her."

Die Wirtschaftsprofessorin meinte, dass man nicht nur bei hochqualifizierten Fachkräften, sondern bei allen Berufen kompensieren müsse, da jetzt und in den kommenden Jahren viele geburtenstarke Jahrgänge in Rente gingen. Es gäbe nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern einen generellen Arbeitskräftemangel. Die Gleichwertigkeitsprüfung der Abschlüsse müsse hier in Frage gestellt werden. Das sei in manchen Berufen natürlich sehr wichtig, würde aber auch oft verhindern, dass arbeitsfähige und arbeitswillige Fachkräfte einen Beruf aufnehmen könnten.

Work-Life-Balance vs. Arbeitskräftemangel

Die bayerische Arbeits- und Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) hatte kürzlich eine Anhebung der maximalen Höchstarbeitszeit über die aktuelle Obergrenze von zehn Stunden pro Tag gefordert. Am Sonntags-Stammtisch wurde diskutiert, ob der Wegfall dieser Regelung auch gegen den Fachkräftemangel helfen könnte.

Laut Wirtschaftsprofessorin Grimm geht der Trend bei den jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aber in die entgegengesetzte Richtung: "Wenn man junge Menschen fragt, wollen die ja weniger arbeiten, aber wir haben einen Arbeitskräftemangel, in den wir hineinlaufen."

Grimm: "Wir brauchen jedermann"

Auch Ebert sah diese Entwicklung kritisch: "Im internationalen Vergleich ist das ein Witz. Wir können schon sagen, wir machen alle Teilzeit, aber dann wird der Wohlstand schrumpfen." Aus einer internationalen Perspektive, gerade im Vergleich mit aufstrebenden Ländern im asiatischen Raum, könne sich das Deutschland nicht leisten, so Ebert.

Grimm brachte die Dringlichkeit der Lage auf Punkt: "Wir brauchen ja nicht nur hochqualifizierte Arbeitskräfte, wir brauchen jedermann!"