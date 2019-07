Wirtschaftswachstum: Oberpfalz und Niederbayern besonders stark

Laut einer aktuellen Mitteilung des Bayerischen Landesamts für Statistik ist in den Jahren 2007 bis 2017 das Wirtschaftswachstum in der Oberpfalz und in Niederbayern am stärksten gewesen. Auf ganz Bayern gesehen erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt um insgesamt 39,6 Prozent. In der Oberpfalz stieg dieser Wert um 44,0 Prozent auf 42.261 Euro, in Niederbayern um 40,8 Prozent auf 39.016 Euro. Unter dem Durchschnitt blieben Schwaben mit 39,5 Prozent und Oberfranken mit 37,8 Prozent.

Starke Schwankungen

Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner gilt als Maßstab für die Wirtschaftskraft eines Landes oder der Region. Unter den zehn kreisfreien Städten und Landkreisen mit der höchsten Zunahme des Bruttoinlandsprodukts belegt der Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz den vierten Platz mit einer Zunahme von 65,8 Prozent. In der Stadt Dingolfing kommen die Einwohner im Schnitt auf 71.158 Euro Wirtschaftsleistung. In Regensburg auf rund 90.735.

Industriestruktur als Schlüssel zum Erfolg in Niederbayern

Die Industrie- und Handelskammer Niederbayern hat jetzt die Zahlen auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks eingeordnet. Das überaus gute Abschneiden der Region Niederbayern liegt daran, dass die Grenzregion eine "Industriestruktur" aufweist. Gerade nach der Finanzkrise wurden und waren die in Niederbayern hergestellten Güter viel wert. Produkte wie Fahrzeuge, Elektrotechnik-Teile wie Ladesäulen oder Chemie haben international eine überaus gute Reputation, so ein Sprecher der IHK-Niederbayern. Betriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern exportieren rund 58 Prozent ihrer Produkte ins Ausland. Zudem ist Niederbayern ein beliebtes Urlaubsziel bei Touristen. Das kurbelt die Wirtschaft weiter an.

Oberpfalz mit ähnlicher Veranlagung

Ganz ähnlich sieht es in der Oberpfalz aus Ein Sprecher des IHK-Bezirks Oberpfalz und Kelheim bringt neben der Industriestruktur und dem Tourismus auch noch das Feld "Forschung" ins Spiel. Die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in der Oberpfalz bringen für die Region einen Know-how-Schub. Die Entwicklungen und Experten sind weltweit gefragt.