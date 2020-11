Aiwanger zu Corona-Beschlüssen: "Nicht noch eins draufsetzen"

Bayern-FDP zieht gemischte Bilanz

Martin Hagen, der FDP-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, hat sich erleichtert gezeigt, dass die Bund-Länder-Konferenz kein generelles Böllerverbot beschlossen hat. Er kritisierte aber, es gebe nach wie vor keine "dauerhaft durchhaltbare Krisenstrategie":

"Stattdessen erleben wir, wie dieser angebliche Wellenbrecher-Lockdown jetzt monatlich verlängert wird." Martin Hagen, FDP-Fraktionschef in Bayern, gegenüber dem BR

AfD: Maßnahmen "sinnlos und erfolglos"

Die Fraktionschefin der AfD in Bayern, Katrin Ebner-Steiner, kann an dem weiteren Corona-Kurs von Bund und Ländern überhaupt nichts Gutes finden. Die Maßnahmen seien "sinnlos und erfolglos", betonte Ebner-Steiner. Vielmehr müssten die Risikopatienten in Bayern jetzt endlich besser geschützt werden, so die AfD-Politikerin, die bisher als ausgesprochene Masken-Gegnerin gilt.