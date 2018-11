Wirtschaftsminister Altmaier auf Netzausbautour durch Franken

Der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier besucht heute Franken. Aus gutem Grund, denn das Thema ist der Ausbau der Stromtrassen. Auf seiner sogenannten Netzausbaureis stoppt Altmaier an drei Stationen. Erst besucht er in Oberfranken Coburg und Redwitz an der Rodach, danach das unterfränkische Grafenrheinfeld.

Gespräche vor Ort über umstrittene Stromtrassen

Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie will vor Ort mit den Vertretern der betroffenen Kommunen und Politikerinnen und Politikern über den geplanten Ausbau der Stromtrassen in Ober- und Unterfranken sprechen. Dabei geht es um den Netzausbauplan 2030, der gerade in der Planung ist. In Oberfranken wehrt man sich gegen eine weitere Leitung. Mehrere Varianten sind bei den Planungen im Gespräch. Zum einen die P44, eine Leitung mit 70 bis 80 Metern hohen Masten. Sie soll vom thüringischen Schalkau nach Grafenrheinfeld führen. Je nach Verlauf würde sie damit durch die Landkreise Coburg, Haßberge und Schweinfurt führen.

Netzausbau notwendig?

Die Leitung ist nach Angaben der Bundesnetzagentur notwendig, um die Schwankungen auszugleichen, die bei der Erzeugung von Sonnen- oder Windstrom entstehen. Dabei gibt es noch weitere Varianten. Eine davon beginnt beispielsweise im thüringischen Altenfeld und läuft in einem Korridor in Nord-Südrichtung durch die Landkreise Coburg, Lichtenfels, Bamberg bis ins Nürnberger Land. Endpunkt wäre Ludersheim im Nürnberger Land.

Demonstrationen angekündigt

Um ihren Protest Ausdruck zu verleihen, haben einige Umweltverbände zu Demonstrationen aufgerufen. An allen drei Stopps des Bundesministers werden Bürger ihre Ablehnung der Trassen deutlich machen.

Ablehnung der Trassen hat unterschiedliche Gründe

Dabei hat die Ablehnung verschiedene Gründe. Im Coburger Land werden alle Stromtrassen abgelehnt, weil sie für unnötig gehalten werden. Es gebe keinen Beweis, so heißt es aus dem Landratsamt Coburg, ob der Strom hier überhaupt gebraucht werde. Die Kritik im Kreis Lichtenfels: Da der Strom durch die Region nur durchgeleitet würde, drohe beim Bau einer Trasse eine Verschwendung von Geld.