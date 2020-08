Wirtschaftsminister Aiwanger will Hüttenwirten helfen

"Bitte dringend Covid-19 Infos beachten": Das steht auf der Homepage der Tutzinger Hütte. Mittlerweile können Wanderer dort, am Fuß der Benediktenwand, wieder übernachten. Allerdings hat sich einiges geändert: Die Hütten dürfen weder Decken, noch Kissen oder Bettlaken bereitstellen. Die Gäste müssen das also selbst den Berg hinauftragen. Diese Regelungen seien soweit noch kein Problem, sagt Hüttenwirtin Christine Seemüller. Die Auflagen zur Belegung ihrer Schlaflager schon eher: "Wir haben viel weniger Übernachtungsgäste." Und das sei auf Dauer nicht rentabel genug.

Mehr Aufwand – weniger Gäste für die Hüttenwirte

Der Hintergrund: Pro Reservierung, also pro Wandergruppe mit bis zu zehn Personen, gibt es einen Raum. Dieser muss vorab online gebucht werden. Die Hüttenwirtin stellt das vor ein Problem: "Es kommen viele Einzelwanderer. Das heißt, wenn nur eine Person ein Zimmer bucht, dann ist möglicherweise ein ganzes Lager mit nur einer Person besetzt." Besonders rentabel sei das oft nicht – vor allem, weil der Aufwand, etwa beim Putzen, höher sei als zuvor.

Deutscher Alpenverein wünscht sich Hilfe von der Politik

Ähnliches berichten auch andere Hüttenwirte dem Deutschen Alpenverein (DAV). Zwar könnten viele Sektionen ihre Hütten noch unterstützen, doch die Durstrecke dürfe nicht über den Winter hinausgehen, sagt DAV-Präsident Josef Klenner: "Dann werden Grenzen erreicht, die zum Schließen der Hütten führen könnten."

Viele Hüttenwirte sehen eine Lösung nur ein paar Kilometer weiter: in Österreich. "Dort ist es etwas lockerer als hier", sagt Christine Seemüller. So können beispielsweise mehr als 10 Personen in einem Schlaflager übernachten – so lange der Abstand von 1,5 Meter bei unterschiedlichen Hausständen bestehen bleibt.

Wirtschaftsminister sagt Hilfe zu

Eine Lösung auch für Bayern? Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist sich noch unsicher. "Die österreichische Lösung ist vielleicht zu liberal aus der Sicht des einen oder anderen. Aber auf alle Fälle, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben", so Hubert Aiwanger. Das System sei zu starr, die Belegungen der Zimmer nicht wirtschaftlich genug.

Doch wie er den Hüttenwirten helfen will, ist noch unklar. "Wir müssen uns das gemeinsam mit dem DAV ansehen – und zwar jeden Einzelfall." Er könne sich vorstellen, dass manche Hütten beispielsweise ihre Räume zeitweilig unterteilen oder für bessere Belüftungssysteme sorgen könnten. Ein anderer Weg könnten auch verstärkte finanzielle Hilfen sein, so der Minister.