Wirtschaftsminister Aiwanger: "Ohne Start-ups keine Zukunft"

Viele Branchen trifft die Corona-Krise hart. Gerade junge Firmen haben es schwer, Fuß zu fassen. Trotzdem spricht Wirtschaftsminister Aiwanger gerade ihnen eine hohe Bedeutung zu, nicht nur in der Krise:

"Wir sehen, dass zum Beispiel in der Automobilbranche im großen Stil traditionelle Arbeitsplätze wegbrechen. Start-ups müssen die Lücken füllen, die in diesen Zeiten entstehen. Gerade jetzt brauchen wir innovative Ideen, die passgenau auch in der Krise eine Antwort haben. Es werden sich neue Geschäftsmodelle ergeben, die jetzt wegen Corona nach neuen Antworten rufen. Insofern: ohne Start-ups keine Zukunft." Hubert Aiwanger

Aiwanger: Mehr Geld für Förderung von Start-ups

Um junge Unternehmen stärker zu pushen, hat Bayern verschiedene Förderfonds eingerichtet. Unter gruenderland.bayern.de können sich Start-ups informieren, für welche Zuschüsse sie sich qualifizieren und welche Hilfen sie vom Freistaat bekommen können. Hubert Aiwanger reicht das aber noch nicht. Es müsse noch mehr Geld in die Fördertöpfe fließen. Denkbar sei auch ein Fonds nach chinesischem Vorbild: "Da stehen auch Staatsfonds dahinter, die sich gezielt die Rosinen rauspicken und die guten Unternehmen weltweit aufkaufen."

Wirtschaftsminister würde selbst gerne investieren

Zwar kann Aiwanger als Minister nicht selbst in ein Start-up investieren. Als Wasserstoff-Fan hätte er aber schon klare Favoriten: "Es gibt sehr viele Unternehmen, die sich in dem Bereich engagieren. Das wäre in meinen Augen ein Investment, weil die gesamte Weltwirtschaft mittlerweile den Wasserstoff erkannt und entdeckt hat." Doch auch Medizin- und Bio-Technik stehen bei ihm hoch im Kurs. Dort würden sehr viele junge Unternehmen jetzt ihre Chance bekommen, meint er.

Aiwanger: "Wir brauchen euch."

Für alle Start-ups, die sich bei der BAYERN 3 Start-up Challenge beworben haben, hat Aiwanger eine klare Message:

"Ich bin immer wieder positiv überrascht, wenn neue Geschäftsideen vorgestellt werden, welche tollen Ideen die jungen Leute haben, welcher Ehrgeiz dahinter steckt, wie sie durcharbeiten. Wir sind stolz, dass wir euch haben. Macht weiter so. Wir stehen an eurer Seite. Wir brauchen euch!" Hubert Aiwanger

500 Bewerber bei BR 24 / Bayern 3 Start-up Challenge

Über 500 Start-ups haben sich bei der BR 24 / BAYERN 3 Start-up Challenge beworben. 20 von ihnen bekommen ab 09. November die Gelegenheit, sich persönlich in 30 Sekunden bei Chris Obereder vorzustellen. Der erfolgreiche Jungunternehmer und Investor entscheidet im Anschluss, welche Start-ups es in die nächste Runde schaffen. Die Gewinner haben die Chance, mit ihrem Unternehmen den Durchbruch zu schaffen. Denn Chris und sein Team fördern die besten Start-ups aus Bayern mit ihrem Know-how und insgesamt 300.000 Euro.