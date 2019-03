Wirtschaftsfaktor Fasching

Kurz vor Faschingsende atmen die einen so langsam auf, wieder andere würden am liebsten gar nicht aufhören mit dem Feiern. Die Deutschen geben jedes Jahr etwa zwei Milliarden Euro für das bunte Treiben aus (inkl. Übernachtungen). Auch in Bayern ist der Fasching als Wirtschaftsfaktor nicht zu unterschätzen.

Öffnungszeiten verlängert

70.000 Zuschauer beim Faschingsumzug in Würzburg – und wenn die Fastnacht gefeiert wird, dann wird natürlich auch viel Geld ausgeben. So wie in der Filiale des Partyladens "Feiermeier" in Würzburg. Hier wurden bereits Anfang Februar die Öffnungszeiten bis 20 Uhr verlängert, damit beispielsweise auch Geschäftsleute abends noch ihre Faschingseinkäufe tätigen können. Das Faschingsgeschäft in Bayern ist jedoch deutlich kleiner als in den rheinischen Karnevalshochburgen.

Eiskonfekt aus dem Landkreis Schweinfurt

Die Firma "Eichetti" aus Werneck im Landkreis Schweinfurt stellt Eiskonfekt her. Das meiste geht an den Kölner Karnevalszug, aber auch in Unterfranken ist das Konfekt beliebt. "Wir haben hier Vereine, die seit 30 Jahren zu uns herkommen", so der Geschäftsführer von "Eichetti", Günther Kraus. Das Wernecker Eiskonfekt ist daher auch bei Zügen in Schweinfurt, Würzburg oder auch in den kleineren Orten zu finden.