Wirtschaftlicher Erfolg: Luftfahrt-Ausrüster produziert Kittel

Ein Hauch von großer, weiter Welt weht durch die Werkshalle vom Flugzeugzulieferer ACM: Denn hier bekommen Flugzeugsitze ihre Polster oder einen Leder-Bezug. Und dann gehen diese Sitze von Memmingen aus auf die Reise um den Globus. Normalerweise. Doch dann kam die Corona-Pandemie.

ACM produziert statt Sitzbezügen jetzt Corona-Schutzartikel

"Wir haben gewusst, dass wir ein Problem bekommen in der Luftfahrt-Industrie, wenn das Virus nach Europa kommt. Und so sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir Pandemieschutz-Artikel fertigen", sagt Roger Hohl, Geschäftsführer vom ACM. Der Gedanke lag nahe, denn die Mitarbeiter haben textiles Know-How. Und ACM hat die nötigen Einrichtungen, um Masken und Schutzanzüge zu fertigen.

Kittel werden geschweißt, nicht genäht

Trotzdem musste der Flugzeugzulieferer noch Millionen in die Hand nehmen, um einfache Schutzkittel herzustellen, Einmal-Kittel für Ärzte und Pflege-Personal. Viel Handarbeit ist gefragt, auch beim Zusammensetzen dieser Kittel. Hier wird nicht genäht, sondern geschweißt, mit Ultraschall. In einer großen Produktionshalle sitzen viele Frauen und ein paar Männer an den Geräten, die wie Nähmaschinen aussehen, aber so viel kosten wie ein Kleinwagen.

Standortsicherung und neue Arbeitsplätze

Die Investitionen sollen sich schon bald rentieren, sagt Geschäftsführer Hohl. "Wir haben das Glück, dass wir durch die Schutzkittel-Produktion und einen Großauftrag den Standort sichern konnten, wir haben noch Mitarbeiter dazu genommen. Das sichert das Unternehmen, um über die Pandemie hinwegzukommen."

50 neue Jobs seien schon geschaffen worden, bis Weihnachten könnten es nochmal 20 oder 30 werden. Denn die Auftragsbücher seien voll, sagt Roger Hohl, für mindestens zwei Jahre.

ACM will dauerhaft Schutzkittel produzieren

Und egal wie sich das Corona-Problem entwickelt: Schutzkittel wollen sie in Memmingen auf Dauer herstellen. Und gleichzeitig hoffen die Beschäftigten drauf, dass bald auch wieder neue Flugzeugsitze gefragt sind.