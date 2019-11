Wirtschaft sieht Nachholbedarf beim Netzausbau

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur im Freistaat und in der Oberpfalz hat laut Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) in den letzten Jahren beachtliche Fortschritte gemacht. Zeitgleich sei allerdings der Bedarf der Unternehmen aufgrund neuer technischer Möglichkeiten und Innovationen sprunghaft angestiegen. Das ist das Ergebnis zweier Studien, die die vbw in Regensburg vorgestellt hat.

Fortschritte aber auch Nachholbedarf beim Netzausbau

Der Zugang zum schnellen Internet mit bis zu 30 Mbit/s liegt in der Oberpfalz laut vbw mit rund 92 Prozent knapp unter dem bayernweiten Schnitt. Den größten Zuwachs bei der Versorgung mit 50 Mbit/s habe es in ländlichen Regionen gegeben. Beim schnellen Internet von bis zu 100 Mbit/s liege die Oberpfalz allerdings deutlich unter dem bayerischen Durchschnitt. Nur 57 Prozent der Haushalte haben laut vbw darauf Zugriff. Bayernweit sind es demnach 67 Prozent.

"Staatsregierung und Kommunen müssen weiter aufs Tempo drücken"

Nach Ansicht des vbw wurden im Freistaat die Weichen richtig gestellt. Jedoch müsse man jetzt weiter vorankommen. Das Mastenförderprogramm müsse besser genutzt, die Netzbetreiber bei der Suche nach Funkstandorten unterstützt und der Ausbau der leitungsgebundenen Netze engagiert vorangetrieben werden. Auch die Versorgung mit Glasfaser müsse noch weiter gesteigert werden. Dabei seien auch die Kommunen gefordert, beispielsweise durch Erleichterungen im Planungs- und Baurecht. "Nur so können wir die Stärke unseres Wirtschaftsstandortes erhalten“, sagt Johannes Helmberger, Vorsitzender der vbw Oberpfalz.

Widerstand aus der Bevölkerung verzögert Ausbau

Die Kommunen sehen sich allerdings mit teils großen Widerständen aus der Bevölkerung konfrontiert. Viele Menschen fürchten zum Beispiel gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Strahlung. Ein weiteres Problem sei, dass oft keine Tiefbau-Firmen zu bekommen seien. Die hätten offenbar volle Auftragsbücher, sagte Andreas Meier, Landrat des Landkreises Neustadt an der Waldnaab.