Wirteversicherer: "Oktoberfest wurde gar nicht abgesagt"

Dieses Jahr hat es wegen Corona kein Oktoberfest gegen. Die Wiesn 2020 ist einfach ausgefallen. Aber wurde sie auch abgesagt? Diese Frage wird wohl vor Gericht entschieden werden. Es geht dabei um Schadensersatz in Millionenhöhe. Die Versicherung der Wiesnwirte argumentiert: Das Oktoberfest habe einfach nicht stattgefunden. Somit handle es sich auch nicht um ein "versichertes Ereignis".

Versicherung: Voraussetzungen sind nicht erfüllt

Wörtlich heißt es in einer Stellungnahme des Spezialversicherers "Deutsche Sport & Entertainment Versicherungsgemeinschaft (DSE), die der Bayerische Rundfunk auf Anfrage erhalten hat:

"Eine Veranstaltungsausfallversicherung tritt für Schäden ein, die durch die Absage einer versicherten Veranstaltung entstehen. Da das Oktoberfest in diesem Jahr nicht stattfand und dementsprechend den Veranstaltern (Zeltbetreibern) keine Zulassung erteilt wurde, konnte die Veranstaltung auch nicht abgesagt werden. Die Voraussetzungen für ein versichertes Ereignis sind daher nicht erfüllt." Stellungnahme der DSE

Der Ausfall des Oktoberfests wegen Corona bedeutet für die Festwirte enorme Verluste. Doch die Versicherung will nicht zahlen. Deshalb ziehen Gastronomen jetzt vor Gericht, weitere bereiten juristische Schritte vor.

Wirte machen hohe Kosten für Personal, Büro und Lager geltend

Das Aus für das größte Volksfest der Welt wurde bereits im April verkündet. Den Wirten waren bis dahin aber schon hohe Kosten entstanden, und es kommen immer noch neue dazu: von Mieten über Personal-, Büro- und Lagerausgaben bis hin zu den teuren Prämien für die Versicherung gegen einen Veranstaltungs-Ausfallschaden. Ihre Versicherung haben die Gastronomen alle bei der gleichen Gesellschaft abgeschlossen.

Schottenhamel-Wirt fordert 400.000 Euro

Knapp 400.000 Euro will etwa Festwirt Michael Schottenhamel. In dem Festzelt, das er mit seinem Cousin Christian betreibt, zapft der Münchner Oberbürgermeister immer traditionell das erste Fass an. Die Versicherung lehne Zahlungen mit absurden Argumenten ab. Er und seine Kollegen sollten zum Beispiel erst einmal nachweisen, dass das Oktoberfest ohne Corona tatsächlich stattgefunden hätte, und dass sie als Wirte dafür auch wieder den Zuschlag bekommen hätten, berichtet Schottenhamel. Außerdem habe die Versicherung bemängelt, dass es keine schriftliche und somit förmliche Absage der Wiesn, sondern es nur eine Absage per Pressekonferenz gegeben habe.

"Wie wenn das Haus abbrennt"

Versuche einer gütlichen Einigung sind gescheitert. "Das ist genau so, wie wenn einem das Haus abbrennt und die Versicherung nicht für den Schaden aufkommen will", findet Schottenhamel: "Die uns zustehende Summe ist das Geld, das dringend nötig ist, um unsere Betriebe während der Krise weiter betreiben und dadurch Arbeitsplätze erhalten zu können."

Deshalb geht es jetzt für ihn und seinen Cousin Christian Schottenhamel (Schottenhamel Festhalle) juristisch weiter.