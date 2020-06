Wirte im Raum Bamberg leiden unter Folgen des Lock-Downs

Der Gastwirt Sebastian Höhn hatte mit einem "Schäuferla Drive Inn" während der Ausgangsbeschränkungen eine besondere Idee. Das Abholen des fränkischen Kult-Gerichts während des Lock Downs hat an Sonn- und Feiertagen einen Stau in der kleinen Ortschaft Memmelsdorf im Osten von Bamberg ausgelöst. Doch solche innovativen Projekte sind auf Dauer keine Lösung.

Schäuferla Drive Inn keine Dauerlösung

In der Krise habe Höhn ohne den Drive Inn überhaupt keine Umsätze gemacht, auf Dauer will der Gastwirt, Hotelier und Brauer das erfolgreiche Modell trotzdem nicht weiterführen. Die Strecke für die Abholer führt nämlich durch den Garten seines Gasthofs.

Gastwirtschaft: Investitionen vor der Corona-Pandemie

Der Lock Down hat auch Georg Leisgang hart getroffen. Obwohl es sich für den Wirt nicht rechnet, hat er seinen Gaststätten- und Hotelbetrieb in Schlüsselfeld im Südwesten von Bamberg wieder aufgemacht – nicht zuletzt deshalb, weil er vor der Corona-Pandemie mehr als zwei Millionen Euro in seinen Betrieb investiert hat. Hätte er diese Investition nicht getätigt, wäre er heute schuldenfrei und hätte womöglich mit dem Gedanken gespielt, seinen Laden im Zuge der Corona-Pandemie dichtzumachen.

Gastwirt Leisgang rechnet mit 20 Prozent weniger Umsatz

Weil Leisgang wegen der Hygieneauflagen keine Chance sieht, kostendeckend zu arbeiten, hat er sich ein weiteres Standbein gesucht: Er verleiht zusätzlich noch E-Bikes. Den Verlust kann das aber nicht abpuffern. Georg Leisgang rechnet mit 20 Prozent weniger Umsatz gegenüber dem Vorjahr. Er hoffe, dass er im Spätsommer wieder so viel Umsatz hat, dass er kostendeckend arbeiten kann.

Soforthilfe dank Bamberger Rettungsschirm

Weniger schlimm getroffen hat es indes Gastwirt und Pächter Jens Müller. Sein Gastronomiebetrieb hat eine Toplage in der Innenstadt von Bamberg, direkt neben der Touristeninformation. Er verzeichnet im Juni bisher immerhin zwei Drittel des üblichen Umsatzes. Dank des Bamberger Rettungsschirms hat er Soforthilfe in Höhe von 30.000 Euro in Anspruch genommen.

Wirte müssen alte Rechnungen bezahlen

Müller werde auch mit Sicherheit die Konjunkturhilfen in Anspruch nehmen, um seine Fixkosten zu einem Teil abzudecken. Viele Rechnungen, die er erst einmal nicht zahlen musste, werden nun im Juni fällig - rund 100.000 Euro werden sie betragen, schätzt er. Dennoch ist Jens Müller inzwischen zuversichtlich: Sein Betrieb wird überleben.