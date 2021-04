Wirte aus Leidenschaft – auch im Unruhestand

Ihr Ferienhaus in Egglkofen bei Landshut haben Inge und Norbert Gschwendtner perfekt dafür ausgerüstet. In großen Truhen stapeln sich Töpfe und Pfannen. In der Küche stehen Brot- und Pizzaofen, dazu Maschinen zum Eindosen, zum Würste- und Nudeln machen. Denn ihr ehemaliger Beruf ist nun ihr großes Hobby.

Vor Corona Hochzeit privat ausgerichtet

Viele Kochutensilien aus dem ehemaligen Ingolstädter Theaterrestaurant und der "Nudelstuben", die die beiden lange betrieben haben, sind immer noch im Einsatz. Seit einigen Jahren bewirten die Gschwendtners allerdings nur noch aus Vergnügen. Ihr Fotoalbum ist voll von großen Feiern. Vor der Pandemie haben sie jedes Jahr rund 70 Familienmitglieder auf ihrem Anwesen bewirtet und mehrfach im Monat Freunde zu Gast gehabt. Auch eine Hochzeit und zahlreiche Geburtstagsfeiern haben sie hier schon bekocht. Bis zu 12 Gänge servieren die Wirtsleute.

Schmankerl-Gruß als Pandemie-Alternative

Ihnen ist die Zubereitung guter Speisen ein Vergnügen. Zum Osterfest räuchern die beiden Forellen im eigenen Räucherofen, wecken Artischocken ein, kochen Dosenfleisch und portionieren ihren eigenen Osterschinken. Das zwölf Kilo schwere Stück hat Norbert Gschwendtner bereits vor Monaten präpariert. Nun werden dieses Schmankerl und die anderen Köstlichkeiten pünktlich zu Osten an die Familienmitglieder ausgeliefert. Auch einige Freunde dürfen sich freuen. Trotzdem entgeht allen etwas Wesentliches:

"Es ist eine Freude, Menschen gutes Essen bringen zu können. Aber das Glück ist erst perfekt, wenn man als Koch sieht, wie es den Leuten schmeckt! Das geht halt jetzt leider nicht, aber hoffentlich ganz bald wieder." Inge Gschwendtner, ehemalige Wirtin und leidenschaftliche Köchin

Früher ganze Volksfeste bewirtet

Für die beiden ehemaligen Wirtsleute ist der aktuelle Aufwand nur eine kleine Fingerübung. Jahrzehntelang haben die beiden Restaurants in Ingolstadt geführt und auch noch das bayerische Bierfest in Ingolstadts Partnerstadt Carrara ausgerichtet. Täglich haben sie dort für über 15.000 Besucher bayerische Spezialitäten auf die Biertische gebracht. Nun servieren sie ihren Lieben neben all den heimischen Schmankerln auch sehr gerne raffinierte Köstlichkeiten. Zum Standardprogramm gehören Entenpastete, Wildschweinschinken, Lammwürste, Tafelspitzsülzchen, Bärlauchpesto, Antipasti jeder Art, aber auch selbstgemachtes Sauerkraut oder getrocknete Apfelringe.

Verschenken hält schlank

Bei all den Leckereien wundern sich viele, dass Norbert und Inge Gschwendtner beide schlank sind. Die Antwort ist überzeugend:

"Wir verschenken einfach das meiste!" Norbert Gschwendtner