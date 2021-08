Wirt hält nichts von Söders 2G-Vorschlag

Geimpft, genesen, getestet – kurz 3G – oder nur geimpft und genesen – 2G – ist die Frage, die derzeit weiter diskutiert wird. Dabei steht die Frage im Raum, ob Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, aber negativ getestet sind, die gleichen Rechte erhalten wie Geimpfte oder Genesene. Ministerpräsident Söder (CSU) sagte in den ARD-Tagesthemen, dass "2G so oder so ab einem bestimmen Zeitpunkt kommen" werde. Doch was halten die Wirte und Gäste davon?

"Wer ungeimpft ist, muss draußen bleiben"

Im Nürnberger Traditionslokal Bratwurströslein nutzt das Ehepaar Klatt das Traumwetter für einen Biergartenbesuch. Sie haben den vollständigen Impfschutz und finden, dass Geimpfte und Genesene Vorteile haben müssten. Ungeimpfte Personen müssten eben draußen bleiben, meinen sie: "Getestet ist auf jeden Fall nicht so sicher wie geimpft und daher ist die Einschränkung auf 2G meines Erachtens genau richtig", meint Bernd Klatt im BR24-Interview.

Wirt möchte keine "Zweiklassen-Gesellschaft"

Im Bratwurströslein findet am Samstag eine Impfaktion statt, die der Wirt organisiert hat. Jeder kann ohne Termin kommen, die ersten 200 Impfwilligen werden mit Drei im Weckla belohnt. Der Wirt will so die Impfkampagne vorantreiben. Das sei für die Branche überlebenswichtig, einen weiteren Lockdown würden viele Gastronomen nicht verkraften.

Wirt Thomas Förster ist klar für das Impfen, trotzdem wolle er Ungeimpfte nicht aussperren, meint er zu BR24. "Ich möchte am liebsten jeden in mein Wirtshaus lassen und jedem ein Bier hinstellen und ein Schäufele oder sechs Nürnberger. Ich möchte keine Zweiklassengesellschaft haben."

Dehoga will 3G-Regelung behalten

Auch Angela Inselkammer, die Präsidentin des Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Bayern meint, dass die 3G-Regelung bleiben müsse: "Ich habe ein großes Problem, dass Ungeimpfte außen vor bleiben. Es gibt eine Menge Menschen, die können aus vielen Gründen nicht geimpft werden. Außerdem gibt es hervorragende Tests." Dass einzelne Wirte die 2G-Regel bei sich einführen, sei allerdings möglich. Jeder habe ein Hausrecht. Eine gesetzliche Regelung ist aus Sicht des Hotel- und Gaststättenverbandes allerdings falsch.